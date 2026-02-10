韓國全才音樂人Noridogam5/16首來台！生涯第一次亞洲巡迴展開

韓國全才音樂人Noridogam 2/10宣布生涯首次亞洲巡迴，將在5月16日帶著《Noridogam Asia Tour 2026 - TAIPEI》於The Wall Live House首度來台開唱！Noridogam甫以全新單曲入圍本年度韓國大眾音樂獎後，再度公告全新巡迴喜訊，Noridogam表示 「相信很多人都是第一次看 Noridogam 的現場，希望大家能喜歡我們的演出！」

韓國全才音樂人 Noridogam 攜新專&全樂團編制 5月首度來台。（圖／Young Team Productions提供）

Noridogam 是韓國音樂人金春秋（Kim Chunchu）主導的個人企劃，他在韓國指標性樂團 Silica Gel 中擔任吉他手與主唱。Silica Gel 曾在2024拿下金音創作獎「亞洲創作音樂獎」，去年更受邀至典禮擔任壓軸演出嘉賓，在韓國樂壇更是獲獎無數。

Noridogam 亦以製作人、編曲者等身分，參與過 Car, the garden、Owen、尹智英等眾多音樂人的作品。2019 年以個人出道作〈Choonghunboo〉亮相後，Noridogam 逐漸建立了他獨有的敘事方式，將與特定場景、記憶連在一起的碎光，轉化為如日記般的故事。他喜歡待在自己的小房間，記錄、推敲、重新塑形，並將這些累積成為一首首帶著微妙情緒與新鮮氣味的 Noridogam 式歌曲。

Silica Gel 成員金春秋個人企劃 Noridogam 生涯第一次世界巡迴。（圖／Young Team Productions提供）

在最新單曲〈Hazard Course〉中，邀請日本創作歌手 mei ehara 參與演唱，打造出備受矚目的韓日音樂人跨國合作。而進入 2026 年初，Noridogam 更以首次的英文創作〈Truthbuster〉入圍本年度韓國大眾音樂獎（Korean Music Awards）「最佳另類搖滾歌曲」，與此同時，他與 Wah Wah Wah（Silica Gel 貝斯手崔雄熙參與的樂團）的聯名作品也同時入圍「最佳搖滾專輯」、「最佳搖滾歌曲」，在韓國樂評界受到高度肯定。

Noridogam 這個名字源自一部他小時候深深著迷的日本圖鑑系列《遊び図鑑》，這本以插圖與照片收錄各種遊戲的手冊，在韓語裡被讀作「Noridogam」。多年後，成為了他創作音樂最貼切的象徵：在工作室裡，一個人以玩耍般的方式不斷試驗、堆疊、拆解，再把日常裡那些微弱卻鮮明的瞬間，調配成細緻又迷幻的聲音。

Noridogam 公布全新巡迴 以全新發行單曲入圍 2026 韓國大眾音樂獎。（圖／Young Team Productions提供）

《Noridogam Asia Tour 2026》將從首爾開跑，一路巡迴至東京、香港，最終於5月16日在台北迎來亞巡壓軸場。Noridogam 終於要以全樂團編制進行生涯首次的來台演出，並將帶來即將發行的全新專輯《Truthbuster》。這張專輯在韓國樂界早已備受期待，被視為他在個人創作道路上邁向全球視野的重要作品。

《Noridogam Asia Tour 2026 - TAIPEI》門票將於 2 月 12 日（四）中午 12 點於 KKTIX 正式開賣，台北樂迷將有機會率先體驗全新專輯現場演出。

