韓國兩大最美女神同框！「Karina+張員瑛」拍廣告 邊佑錫也現身

韓國偶像界兩大美女Karina與張員瑛近日驚喜同框，攜手與男星邊佑錫合作拍攝一支廣告，以修女的全黑造型現身教堂，被譽為年度最華麗組合。這支廣告預告片上架YouTube僅一天內就吸引超過30萬次點閱，引發網友熱烈討論。與此同時，aespa成員Winter與BTS成員柾國的戀情傳聞也成為關注焦點，甚至引發粉絲派出抗議卡車，要求藝人選擇戀愛或事業，使得經紀公司不得不採取法律行動保護旗下藝人。

張員瑛與KARIN同框拍廣告。（圖／翻攝自DolphinersOfficial)

韓國偶像界兩大公認美女——aespa隊長Karina與IVE成員張員瑛最近合體，與男星邊佑錫一同拍攝了一支廣告。在廣告預告片中，兩位女偶像分別以修女的全黑裝扮現身教堂，展現獨特魅力。這個組合被粉絲形容為「年度最華麗陣容」，廣告預告片上架後立即引起全網熱議，短短一天內就累積了30萬次點閱。

網友們對這次夢幻聯動反應熱烈，紛紛表示「韓國最美的兩個女人竟然同框」，再加上帥氣的邊佑錫參與，被讚為「完美組合」。許多粉絲甚至在評論中開玩笑地詢問「這是哪裡的教堂，我也想去」，展現對這次合作的高度期待與支持。

KARINA化身修女。（圖／翻攝自DolphinersOfficial)

然而，近期關於aespa的討論焦點其實更多集中在成員Winter身上。Winter被傳出與BTS成員柾國正在交往，網友發現多個疑似兩人戀愛的證據。對此，雙方經紀公司僅回應「沒有立場」，這樣模糊的態度反而讓外界更加確信兩人已經在一起。

隨著時間推移，這段戀情傳聞不僅沒有平息，反而引發了更激烈的粉絲反應。一些自稱BTS粉絲的人甚至派出抗議卡車停在HYBE娛樂大樓下，車上標語要求柾國除掉情侶刺青，否則就退出BTS，認為偶像談戀愛是對粉絲的一種欺騙。

BTS柾國的戀愛緋聞引爆粉絲不滿，派出卡車抗議。（圖／翻攝自韓網）

SM大樓外停一台卡車，抗議WINTER談戀愛。（圖／翻攝自韓網）

同樣地，Winter所屬的SM娛樂也面臨粉絲派車抗議，車上寫著「如果要談戀愛，就不要再當aespa的Winter了」。面對越來越多針對Winter的攻擊，SM娛樂決定採取行動，宣布將展開刑事控告與民事求償，以保護旗下藝人免受任何形式的攻擊。

