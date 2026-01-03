韓國具荷拉法正式生效！血緣不再是免死金牌 網讚：法律終於替孩子出聲

記者林宜君／台北報導

韓國具荷拉法正式生效。（圖／翻攝自韓網）

韓國針對未履行扶養責任父母的繼承爭議，正式啟動制度性改革。俗稱「具荷拉法」的《民法》第1004條第2項修正案，自今年1月1日起施行，新增「繼承權喪失宣告制度」，規定父母若在子女未成年期間，嚴重違反扶養或照顧義務，其他繼承人可向家庭法院聲請，請求裁定其喪失繼承權。

韓國最高法院於去年12月30日公布新年度重大司法制度變革時，確認該修法自今年起正式生效。最高法院說明，此制度是在既有繼承法制上補強，賦予法院在特定情況下，得依法裁定是否剝奪特定繼承人的繼承資格。依新制內容，若直系尊親屬在被繼承人未成年期間，嚴重違反扶養與養育義務，或曾對被繼承人本人、其配偶，或直系卑親屬施以重大不當對待，甚至涉及重大犯罪行為，家庭法院得依聲請，裁定其繼承權喪失。不過，該制度並非自動適用，仍須經由法院審理與認定。

廣告 廣告

具荷拉於2019年辭世後，其生母依法主張繼承遺產，引發社會高度關注。（圖／翻攝自具荷拉IG）

在實務程序上，若被繼承人生前已以公證遺囑，明確表達撤銷特定繼承人繼承權的意願，遺囑執行人可向家庭法院提出聲請；若未留下遺囑，其他共同繼承人則須在知悉相關事由起6個月內依法聲請。法院審理時，將綜合考量扶養義務違反的程度、雙方實際互動情形，以及相關事實，決定是否宣告繼承權喪失。

具荷拉於2019年11月24日在首爾清潭洞住所自殺離世，享年28歲。（圖／翻攝自具荷拉IG）

「具荷拉法」之名，源自已故韓國女團KARA成員具荷拉的遺產爭議。具荷拉於2019年辭世後，其生母依法主張繼承遺產，引發社會高度關注。外界指出，具荷拉生母在其年幼時即離家，長達20多年未實際履行扶養責任，卻仍可依既有法律主張分配遺產，掀起社會對繼承制度公平性的質疑。2020年3月，具荷拉的哥哥具昊仁透過國會請願制度，公開呼籲修法，主張應將「嚴重違反扶養義務的直系尊親屬」列為法定喪失繼承權的事由。該請願短時間內突破10萬人連署，成為推動修法的重要轉折點。同時，具昊仁也針對遺產分配提起訴訟。光州家庭法院審理時，除依法確認父母皆具繼承人身分外，也將實際扶養情形納入考量，最終裁定遺產由父親分得6成、生母4成，顯示即便在舊制下，法院已嘗試將扶養責任納入分配判斷。

事實上，「具荷拉法」的立法歷程歷經多次延宕，自2020年起多次送交國會，卻因政治對立與國會屆期等因素，在第20屆與第21屆國會未能完成立法，直到第22屆國會才正式通過，並明定自今年起施行。隨著新制上路，未來韓國家庭法院在審理繼承爭議時，已可依法將直系尊親屬是否履行扶養義務，明文納入裁定繼承權的重要法律依據，也被視為韓國社會對「責任先於血緣」價值的制度回應。法案通過後，全網拍手叫好，大讚「正義可能會遲到，但不會缺席」、「法律終於替孩子出聲」。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

A-Lin第一首破億神曲不是「失戀無罪」！這首才是真正怪物

張惠妹新歌藏洋蔥！「我為了你而活」背後故事暖哭眾人 粉絲哭到鍵盤濕

終於公開！陳漢典與Lulu日本富士山婚紗照親密互動甜到炸 喜帖插畫超Q

于朦朧生前跨年影片曝光！全網看哭喊「再重播也換不回他」

