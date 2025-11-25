韓國再現非洲豬瘟確診 調升至「最高級別」警戒、全韓禁運48小時

南韓農業部門下達將非洲豬瘟全國疫情危機預警提升至最高級別「嚴重」命令。 圖：翻攝rda.go.kr

[Newtalk新聞] 韓國非洲豬瘟疫情再度升溫，中央事故處置本部 25 日宣布，因忠清南道唐津市一處養豬場於當天確認出現非洲豬瘟（ASF）病例，政府決定自即日起將全國疫情危機預警提升至最高級別「嚴重」。同時，為阻斷病毒傳播途徑，本部同步發布臨時家畜禁運令，要求 48 小時內禁止所有人員與車輛進出全國養豬場、屠宰場、飼料廠等畜牧相關設施。

這起確診是韓國繼 9 月京畿道漣川郡案例後，相隔兩個月再次出現非洲豬瘟病例，也是今年以來第六例、忠清南道首次出現確診。疫情再次浮現後，本部迅速啟動緊急應對，派遣防疫與流行病學調查人員前往事發農場，並立即實施封鎖、撲殺感染風險豬隻、全區域消毒等措施，以減少病毒外洩的可能性。

防疫單位同時將檢測範圍擴大至養豬場方圓 10 公里內的 30 家農場，並針對與確診場有流行病學關聯的 106 家業者進行精密採樣檢查。

為了避免疫情出現連鎖式擴散，本部規劃在一個月內完成所有疫區與相關農場的精密檢測作業，並在禁運令解除前對全國養豬場每週進行一次臨床檢查。官方強調，疫情若未能及早阻斷，將對韓國畜牧業造成重大衝擊，因此需全力以赴進行預防。

本部呼籲各地養豬戶嚴格遵守防疫規定，減少人員移動並強化場內清潔與消毒頻率，同時避免與野豬或可能受污染物品接觸。

