韓國出口面臨中國競爭 10大業種5年後恐全落後

（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國經濟人協會今天公布對10大出口業種的1000強企業中200家企業的調查報告，指出在韓國出口最多的10大業種中已有一半被中國超越，5年後恐全面失守。

韓國經濟人協會今天公布這份「韓、美、日、中競爭力現況及展望調查」報告，受調查的200家企業中62.5%認為中國是最大出口競爭國，其次為美國（22.5%），最後才是日本（9.5%）。

若是對5年後的2030年的看法，認為中國最大出口競爭國的企業增加6個百分點，來到68.5%，美國降至22%，日本降至5%。

將韓國企業競爭力假設為100的狀況下，受訪企業認為美國競爭力為107.2、中國102.2、日本93.5；到2030年時，美國將提升至112.9、中國112.3、日本95。

若以業種區分，受訪企業認為中國鋼鐵業的競爭力為112.7、一般機械108.5、蓄電池108.4、顯示器106.4、汽車及零組件102.4，皆已超越韓國企業的競爭力。

而對2030年的展望調查，更顯示韓國10大出口產業的競爭力預期全面落後中國。其中以蓄電池119.5的競爭力較韓國高出最多，其次為一般機械（118.8）、鋼鐵（117.7）、汽車與零組件（114.8）。

而與美國相比，韓國在出口10大業種中的競爭力僅有鋼鐵、船舶及蓄電池等3項領先；但到了2030年，鋼鐵業競爭力預期也將被美國超越。

報告指出，中國產業在價格競爭力、生產能力及政府支援上占優勢，美國則是在品牌、專業人力、核心技術等較韓國具競爭力。根據調查，韓國目前僅在品牌上較中國占優勢，但5年後可能就會被超越。

韓國10大出口業種包括鋼鐵、一般機械、蓄電池、顯示器、汽車及零組件、半導體、電器及電動車、船舶、石化、生技。（編輯：田瑞華）1141117