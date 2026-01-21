韓國出境新規定！暖暖包禁託運 旅客大排長龍開箱

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

冬季赴韓旅遊的台灣人不少，暖暖包更是必備保暖小物。但近期有網友提醒，從韓國出境返台時，暖暖包不論是否開封，都不能放在託運行李中，必須隨身攜帶上機。

但近期有網友提醒，從韓國出境返台時，暖暖包不能放在託運行李中。（示意圖／Unsplash）

一名女網友在Threads上分享，她日前從釜山金海國際機場搭乘華航返台，現場檢查相當嚴格，行李運送帶塞滿，這項新規定讓許多旅客措手不及，現場被要求開箱，原因都是行李箱裡放了暖暖包。她直呼「超多人被點名，一整排都在等著開箱」。

根據網友整理，韓國仁川、金海、濟州三大機場已公告最新規定，暖暖包全面禁止託運，必須像行動電源一樣隨身攜帶。有旅客透露，航空公司櫃台甚至張貼提醒，報到後地勤會要求旅客在旁邊等候，確認行李無暖暖包才能離開。

底下不少人留言分享親身經驗：「前幾天也被叫去房間檢查行李箱」、「廉航檢查更仔細，整團旅行團都被點名」、「昨天回來還遇到保養品罐子被廣播叫回開箱」。更有人驚呼，「上次帶了100包暖暖包回來都沒事，現在竟然不能託運了」。

