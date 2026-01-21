韓國出境新規定！1物品禁止托運 苦主證實：超多人被檢查行李

【緯來新聞網】韓國是許多台灣人出國的選擇，但若沒注意規定，很可能就會影響行程。有民眾近日從釜山金海機場搭機回台時，好幾名旅客都被點名，因為行李箱放了暖暖包，引發討論話題。

韓國機場出境規定，暖暖包只能隨身攜帶，不能放行李托運。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名女網友在Threads透露，日前從山金海機場搭班機準備回台，發現安檢超級嚴謹，行李運送帶塞爆，而她也是第一次托運行李，被叫去打開行李箱，原因是裡面放了暖暖包，「超多人被點名，一排隊伍都是要進去開箱的」。



為此她特別提醒，來韓國旅遊的朋友們，韓國出境的時候，暖暖包不能放行李箱，不管有沒有開封，只能隨身攜帶。另外，還有一名網友貼出韓國3大機場的最新規定，包括仁川機場（ICN）、金海機場（PUS）、濟州機場（CJU），暖暖包禁止托運。



消息一出，掀起熱議，網友紛紛表示：「現在才知道暖暖包要放隨身行李，完全不知道欸」、「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，托運也有、隨身也有，都沒事，沒想到現在居然不行了」、「因為暖暖包是潛在的熱源的緣故」、「我上次也放托運欸救命」、「我也因為暖暖包去開行李箱」。



暖暖包到底要不要托運？旅遊規劃師Joanne在臉書發文指出，台灣出境到韓國機場，一般「拋棄式暖暖包」可以托運，也可以手提，合理數量基本上沒問題，這也是為什麼很多人從台灣帶去都很順。



不過，韓國出境回台灣，拋棄式暖暖包不可托運，一定要手提，目前多個韓國機場已有現場公告明確禁止托運，為了避免被攔或現場重新開箱，回程請一律放隨身行李。

