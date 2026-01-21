韓國出境新規！暖暖包得手提上機 三大機場皆適用

台灣人赴韓國旅遊要注意！近日適逢寒冬，不少人都會隨身攜帶暖暖包，不過有旅客分享，要從韓國回程時，無法將暖暖包放入托運行李，也因為這樣導致行李輸送大塞車。

暖暖包。（示意圖／中天新聞）

最近一名網友在Threads上發文，表示從釜山的金海機場要回台灣時，行李輸送帶塞爆，不少人都被要求要打開托運行李檢查，原因竟然是暖暖包，原PO也提醒：「來韓國旅遊的朋友們，韓國出境暖暖包不能放行李箱，無論有無開封都要放手提。」

一名網友也分享，自己本月18日從釜山出境，釜山航空的櫃台就有公告，暖暖包要和行動電源一樣帶上飛機，而事實上，另有網友補充說明，除了釜山機場外，仁川國際機場、濟州機場也都無法將暖暖包託運。

《ETtoday新聞雲》報導，針對暖暖包的托運規定，航空公司通常會視成分而定，傳統拋棄式暖暖包雖不是危險品，但有些機場會基於潛在發熱源考量要求旅客隨身攜帶，不過有些充電式暖暖包因有鋰電池，就無法放進托運行李內。

