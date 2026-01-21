韓國出境新規 一票人被檢查行李箱愣：上月帶一堆都沒事

台灣人喜歡去韓國玩，當地冬天經常出現零下低溫，暖暖包成了必備保暖小物，不過一名女網友提醒，從韓國搭機回台，暖暖包不論有沒有開封都不能放託運行李。她日前從釜山金海國際機場搭乘華航班機返台，好幾位旅客被點名，全都是因為行李箱放了暖暖包；也有網友驚呼，上個月帶了很多暖暖包回來，放行李箱都沒事，現在竟然不能託運了。

原PO在Threads發文表示，前幾天從釜山搭乘華航的班機回台，檢查非常嚴格，行李運送帶塞爆，她被要求打開行李箱，才知道原來暖暖包不能託運，「超多人被點名，一排隊伍都是要進去開箱的。」

原PO提醒前往韓國旅遊的民眾留意，從韓國出境時，暖暖包記得隨身攜帶，不能放在託運行李。另名網友也貼出韓國3大機場的最新規定，包括仁川機場、金海機場、濟州機場，暖暖包禁止託運。

有網友透露，上周從釜山出境，航空公司櫃台有張貼公告，暖暖包要跟行動電源一起隨身攜帶上機，報到後地勤會要求在旁邊等5分鐘，行李沒問題才能離開。

也有人留言說，「前幾天也被叫名去房間檢查行李箱有沒有暖暖包」、「廉航也檢查很仔細，一大群旅行團都被點名到門外」、「昨天剛回來，除了暖暖包以外，遇到連保養品罐子也會被廣播叫回來開箱檢查。」

不少網友驚呼，「上次帶了100包暖暖包回來欸」、「上個月去韓國買了一堆軍用暖暖包，託運、隨身都沒事，沒想到現在不能託運了。」

