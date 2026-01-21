韓國出境新規！「託運1物」慘被開行李檢查 一票人驚：之前都沒事

生活中心／朱祖儀報導

民眾出國要留意哪些物品不能託運。（示意圖／資料照）

強烈大陸冷氣團來襲，不少人拿出暖暖包禦寒，但出國可要留意了！一名女網友透露，最近從韓國要飛回台灣，因為託運行李內放了暖暖包，被要求檢查行李，現場還有不少旅客也被點名，因此她發文提醒眾人。其他民眾看了傻眼，「之前都沒事耶！」

一名女網友在Threads發文表示，最近從釜山金海機場準備要回台灣，沒想到行李檢查流程超級嚴謹，行李運送帶塞爆，她還因為託運行李內放了暖暖包，因此被要求開箱檢查，「超多人被點名，一排隊伍都是要進去開箱的。」

原PO提醒，如果要到韓國旅遊，記得從韓國出境時，暖暖包不要放在託運行李內。另外，還有一名網友也貼出公告，透露韓國3大機場包括仁川機場、金海機場、濟州機場，都規定不能託運暖暖包，須放在手提行李內。

眾人紛紛看傻表示，「現在才知道暖暖包要放隨身行李，完全不知道欸，之前還帶了幾個回台灣」、「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，託運也有、隨身也有都沒事，沒想到現在居然不行了」、「欸！我上次帶100包暖暖包欸」、「我上次帶了十包怎麼都沒事。」

有不少人因把暖暖包放在託運行李內，被要求開箱檢查。（示意圖／資料照）

也有網友分享經驗，「昨天回來除了暖暖包，遇到連保養品罐子也會被廣播叫回來開箱檢查喔」、「今天廉航也檢查很仔細，前面一坨旅行團的基本都被點名到門外」、「我也有被叫進去開箱，他們叫開箱後直接問是不是有暖暖包，看到了就說ok，可是我妹也託運了暖暖包，但沒有被叫名。」

