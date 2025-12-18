韓國出道打歌 SEVENTOEIGHT初亮相皮皮剉

SEVENTOEIGHT在韓國音樂節目出道打歌，帝翁（左起）、學駿與麒文說與K-pop團體同台讓他們超興奮，也體認到必須更加努力，向前輩看齊。

SEVENTOEIGHT是由麒文、帝翁、學駿、美祥、柏佑及义翔組成的6人少年團體，從選秀節目《SCOOL》脫穎而出，成團1年來憑藉活力與精緻舞台演出受到關注。本刊訪問學駿、帝翁及麒文3位成員，聊起在韓國經歷選秀與出道密集訓練的甘苦，最讓他們印象深刻的，是在韓國與心儀偶像Stray Kids同台，對方竟先鞠躬打招呼，嚇得他們立刻彎腰回禮，帝翁形容當下「腰都要折斷」，至今難忘。

作為GENBLUE幻藍小熊的師弟，SEVENTOEIGHT從選秀、培訓到出道都在韓國進行。成員們的韓文能力因此大幅提升，但遇上語速快的對話仍覺得吃力。學駿坦言，剛開始韓文不如其他團員，經常與化妝師溝通不良而鬧烏龍，例如想要臥蠶重一點，卻被誤解成眼線重一點，讓他啼笑皆非。

廣告 廣告

自台韓選秀節目《SCOOL》脫穎而出的SEVENTOEIGHT，從參加選秀時就待在韓國，也曾因語言不通鬧出烏龍。 （翻攝自《SCOOL》臉書）

哥哥認證 嫩弟長大了

另一位團員帝翁15歲報名選秀就成團出道，坦言自己從E型人格（外向型）變成I型（內向型），話變少也更喜歡獨處；拍攝〈DRIP&DROP〉MV前，他使用「液體斷食法」，斷食兩天避免上鏡水腫；表演前一天，還會煮大鍋水煮餐邀全體成員一起吃。

團內年紀最小的帝翁（中）會在學駿（左）呆萌時提醒他；作為團隊大哥，麒文（右）習慣觀察每位成員的情緒並給予關心。

今年7月，SEVENTOEIGHT以單曲〈DRIP&DROP〉在韓國正式出道，初次在音樂節目打歌，成員們都緊張到手抖。事後帝翁對自己的表現不滿意，回休息室就哭了。麒文作為大哥，見證弟弟們的變化，他說選秀時，帝翁像小孩般對很多事情充滿好奇，成團一年後，他感覺帝翁長大很多。帝翁心情不好時，麒文會逼問「你怎麼了？」即便帝翁不想多說，也會耐心陪伴，給他空間慢慢釋放情緒。麒文回想剛認識帝翁時，覺得他是一個可愛又好奇的小弟弟，如今卻懂得自我調節與照顧團隊，讓大哥既欣慰又心疼。

韓國闖蕩 看前輩有感

對於韓國的舞台經歷，3人各有心得。麒文說：「看到現在已經很紅的K-pop前輩，會發現他們之所以能到這個地位，比想像中還要辛苦很多，我們也要更努力。」他說第一次在韓國舞台表演前緊張發抖，也明白每個成功背後都是無數次的反覆練習和自我要求。

SEVENTOEIGHT成團一年來，出席許多活動，但仍保持練習生時期競競業業的心態，不斷鞭策自己。（翻攝自SEVENTOEIGHT IG）

帝翁補充，這趟韓國經歷不只是舞蹈和表演訓練，更讓他們見識世界的廣闊，知道自己還有很多不足，「我希望回國後，不只團隊整體要持續進步，我自己也要保持對舞蹈、舞台的初心和渴望。」學駿則認為，無論將來自己變得多強、多厲害，甚至面對舞台或生活中的挫折，都要保持練習生心態，不斷學習成長，「在舞台上，我們要展現藝人的風采，但私下，我希望自己永遠有想進步、想挑戰的心。」

舞蹈擔當老么 帝翁D'OM

本名：林子堯

經歷：美荷台混血，父母都是舞蹈老師，4歲開始學舞，是《SCOOL》最幼齡參賽者，第2名出道。

（翻攝自《SCOOL》臉書）

運動帥顏門面 王學駿Kyojun

學歷：師範大學體育與運動學系

經歷：曾獲全中運400公尺跨欄金牌，為參加選秀《SCOOL》放棄全大運比賽，獲第4名出道。

（翻攝自《SCOOL》臉書）

可靠隊長大哥 陳麒文Chiwon

學歷：台北城市科技大學

經歷： 2021年藉《A級戰場》選秀出道成團ALL IN 5，2023年退團後參賽選秀《SCOOL》，以第1名出道。

（翻攝自《SCOOL》臉書）

更多鏡週刊報導

奪金鐘遭親娘冷回 杜蕾萬般努力求柯淑勤盛讚

擁有鏡頭喜歡的臉 陳玄力明華園三代容貌焦慮

航運千金國中早戀 欣菲粉絲熱情男友臉垮了