韓國刪「中國台灣」惹怒中國 外交部：可笑

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▲外交部政務次長陳明祺表示，「中華民國台灣」與「中華人民共和國互不隸屬」為世界上主要國家所認可。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWNEWS今日新聞] 韓國電子入境卡將台灣標示為「中國台灣」，外交部日前要求「對等更名」，要求韓方限期修正，韓國日前已刪除爭議欄位，卻引起中國跳腳。對此，外交部次長陳明祺今（15）日表示，「中華民國台灣」與「中華人民共和國互不隸屬」為世界上主要國家所認可，中方把「一中原則」主張包裝成共識，實在是非常可笑。

韓國政府去年2月開始在電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位使用「CHINA(TAIWAN)」，引起台灣外交部抗議，韓方上週已將相關欄位刪除。中國外交部則批評，希望韓國政府充分認識到台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的「台獨」。

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對此，陳明祺受訪表示，台灣的事，是關乎全球的事，而「中華民國台灣」跟「中華人民共和國」互不隸屬，也是國際普遍認識的事實，中方所謂「一中原則」，世界上主要國家並未認可，中國卻把此主張，包裝成是一個共識，實在是非常可笑。

陳明祺提到，南韓電子入境卡處理上，基於維護國家主權尊嚴的立場，及外交務實做法，跟韓方嚴正的交涉，韓國基於行政簡便原則，取消了出發國跟下一站的做法，是一個相當好的務實做法。

陳明祺續指，有關外國人登記的部分，希望雙方能夠基於長久的友誼，及人民互動的往來的密切，做出一些比較務實、好的方向改善。

媒體詢問，次長剛剛用「韓方」跟「韓國」稱呼，現在有更改稱呼？陳明祺說，相關的作為還在觀察，外交部的立場沒有改變，還是基於互相尊重，來協調相關問題；媒體追問，現在是要稱南韓還是韓國？陳明祺強調，就實際做法，外交部立場、做法仍未改變。



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