韓國刷卡簽名被畫圈！台旅客不滿起衝突 他曝文化差異

一名台灣旅客日前在韓國消費刷卡時，因店家未經同意就在簽名欄畫上圈圈，認為遭到冒犯而與店家發生衝突。此事件在網路上引發討論，也讓許多人開始關注韓國獨特的刷卡文化。

粉專分享韓國特別的刷卡文化。（示意圖／取自Unsplash）

臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享，在韓國刷卡消費已成為日常生活中最普遍的支付方式，從便利商店、咖啡廳、小吃攤，甚至傳統市場的攤販，每天都需要處理大量的刷卡交易。在這樣的消費節奏下，簽名程序逐漸演變成一種形式化的步驟。

廣告 廣告

粉專指出，當地店員經常會直接在簽名欄畫圈、點點或隨手畫線，這並非不尊重顧客，而是韓國消費文化中「大家都懂」的默契。事實上，韓國消費者本身也很少會完整簽下全名，多數人會用星星、圓圈等符號快速完成簽名程序，以加快結帳速度。

粉專表示，在地人觀察到只要看到有人在簽名欄一筆一畫寫完整姓名，店員心裡通常會判斷「這是外國人」。因為韓國本地消費者幾乎不會這樣做，他們更重視結帳效率，避免讓後方排隊的顧客久等。

針對此次事件，有網友留言表示「難怪上次看到韓國人簽名也是一撇而已，了解當地文化真的很重要，互相尊重」。也有網友分享自身經驗「真的在超市遇過，店員說你就畫一個圈就好」、「我在韓國也遇過，店員只畫個圈」。

不過，也有網友提出疑慮，「這樣簽名台灣信用卡是可以不認的，請問韓國這樣簽名有爭議時是商家認還是持卡人認？」。另有香港網友表示「香港人被教育要核對卡背簽名」，顯示不同地區對於信用卡簽名的認知存在差異。

延伸閱讀

麗星郵輪「男子昏迷」狀況緊急！黑鷹直升機出動了

12生肖一週運勢！羊、猴中下下籤 屬龍最慘大凶纏身

SOGO敦化館今結束營業 「全館3折起」清倉倒數