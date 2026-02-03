韓國刺客在台暗殺日本親王！鄭麗文承諾出錢出力 挺媒體人攜南韓名導拍抗日片

國民黨主席鄭麗文今（3）日出席台北國際書展，並參加媒體人徐宗懋的「徐宗懋圖文舘」開幕，她當場承諾將「出錢出力」支援徐宗懋與韓方導演柳鍾善，合拍1928年韓國獨立運動家趙明河來台灣，刺殺日本親王久邇宮邦彥王，失敗後在台北被執行死刑的事件。



​徐宗懋宣布與韓劇《太陽的後裔》導演柳鍾善合作，將趙明河在台中刺殺日本皇族的歷史事件搬上螢幕，鄭麗文對此強調高度支持，承諾「出錢出力、力挺到底」，並表示她身為黨主席，對於黨在歷史保存上的怠惰感到汗顏，徐宗懋憑一己之力，做得比整個國民黨還多。

20260203-南韓導演柳鍾善3日出席2026年台北國際書展，徐宗懋圖文館開幕式。（柯承惠攝）

國民黨也在臉書表示，鄭麗文於致詞中特別強調，中華民國在東亞近代史中，始終扮演著追求正義與維護和平的關鍵角色，應站穩中華民國的角度，以更寬廣的「東亞視野」看待歷史，推動不分國籍、共同珍視的和平價值。

​鄭麗文說，讓東亞成為和平起點，過去的東亞曾飽受戰火與動盪，但在21世紀的今天，他們要讓這個區域從衝突的前線，轉變為全球和解與和平的示範區；前輩們的奮鬥換來了今天的繁榮，他們更有責任透過文化交流，消弭誤解，為下一代創造一個太平盛世。



鄭麗文表示，期盼這場跨國的文化合作，能帶動更多關於「區域和平」的對話，中華民國將永遠是東亞穩定與進步的堅定力量。

