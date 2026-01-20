韓國力爭不遜於台灣貿易待遇 業界憂美要求追加投資

（中央社首爾20日綜合外電報導）台美關稅協議敲定後，韓媒報導，台灣透過台積電展現與美國合作關係緊密，讓韓國備感壓力，儘管首爾當局矢言爭取不遜於台灣的貿易待遇，業界仍擔憂華府會在後續談判中要求追加投資。

台美兩國於美東時間本月15日達成關稅協議，台灣將在半導體等領域直接投資美國2500億美元，政府亦將提供等額2500億美元的信用擔保。

作為交換，台灣企業在美興建半導體工廠期間，相當於產能2.5倍的產品可免徵關稅，超出部分則適用優惠稅率；工廠完工後，相當於產能1.5倍的產品也可享關稅豁免。

台積電先前已向其亞利桑那州廠投資約1650億美元，並進一步釋放追加投資訊號。

韓國「中央日報」報導，韓國政府對此強調，將全力爭取不遜於競爭對手台灣的貿易待遇。

韓國總統府相關人士表示，「去年的韓美聯合事實清單載明，半導體關稅應採『不劣於其他國家的待遇』（no less favorable）原則」，韓方將以此為基礎，深度解析台美協議內容，與業界通力合作，穩步推進對美磋商。

然而韓國業界有人擔憂，美方恐在後續談判中以「韓國投資規模不及台灣」為由，強行改變先前議定內容，要求追加投資。

韓國半導體業界人士直言：「在美國總統川普（Donald Trump）政府的規則下，唯一能預測的就是『不可預測』…，面對隨時變化的談判立場，我們只能盡力預先備妥所有方案。」

專家則建議，韓國企業應充分發揮在半導體技術領域的壟斷優勢，將之化為談判籌碼；韓企掌握的高頻寬記憶體（HBM）目前供不應求，若美方執意課徵高額關稅，成本終將轉嫁美國科技巨擘。

中央日報寫道，隨著華府強硬要求投資美國半導體產業，韓國業界陷入空前緊張氛圍。

儘管三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）對外仍維持「與政府密切合作、審慎觀察」的低調態度，面對美方可能要求擴大投資，兩間公司已陷入進退兩難窘境。

根據彭博（Bloomberg News）報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日警告半導體主要生產國：「若不在美國投資，最高可課徵100%關稅。」

盧特尼克16日出席美國半導體企業美光（Micron）在紐約州雪城（Syracuse）附近的新工廠動工儀式時明言：「所有想要生產記憶體晶片的人只有兩個選擇：要麼支付100%關稅，要麼在美國生產。」

川普14日已簽署公告，決定對出口至美國再轉運至其他國家的半導體課徵25%關稅，目前主要針對輝達（NVIDIA）H200等人工智慧（AI）晶片，但適用範圍可能進一步擴大。

韓國明知大學國際貿易學系教授金泰榥談到，這項舉措意在強化美國半導體產業，其政策考量遠超單純增加關稅收入。

中央日報表示，在韓國企業財力空間已近極限的情況下，如何應對美方追加投資要求成為難題。

三星電子及SK海力士不僅已分別承諾斥資360兆、600兆韓元投入京畿道「龍仁半導體產業園區」，也擔憂赴海外設廠有核心技術外流風險。

韓國半導體產業協會戰略企劃室長高宗完分析：「鑒於大客戶多為美國科技巨擘，追加投資並非不可考慮…，但由於存在建廠成本高昂、人才短缺以及技術外流等隱憂，企業很難輕易拍板。」

另一方面，市場目光聚焦三星電子、SK海力士29日將首度同日召開法說會，並公布去年第4季財報。有分析師認為，這兩間公司的競爭異常激烈，屆時除公布業績和展望外，可能還會宣布擴大對美投資。（編輯：洪培英）1150120