韓國北臉驚爆造假！THE NORTH FACE認了13款外套「鵝絨含量低於6%」：可全額退款

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

俗稱「北臉」的知名戶外休閒品牌THE NORTH FACE，近日在韓國爆發品牌標示不實的爭議；據悉，北臉將品質較差的再生鵝絨充當高價鵝絨，遭消費者爆料後，品牌營運商Youngone Outdoor坦承此事並公開致歉，承諾提供全額退款。

知名戶外休閒品牌THE NORTH FACE，近日在韓國爆發品牌標示不實的爭議。（圖／翻攝自IG@thenorthface_kr）

有一名消費者向知名品牌Musinsa投訴，在網站上所購買THE NORTH FACE羽絨衣後，竟發現內容物手感和保暖度有異，遂向相關單位投訴。隨後，韓國媒體《韓聯社》也介入調查，發現多款北臉羽絨衣標榜使用80％保暖性佳的鵝絨，實際卻參雜保暖效果較差的再生鵝絨，更有部分商品的鵝絨含量低於6％。此外，韓國多家網購平台，例如W Concept、ABLY、ZIGZAG等，也在販售標示不實的羽絨產品。

事發後，韓國THE NORTH FACE坦承有13款產品、28個型號標示不實，其中竟包含熱門產品1996 Retro Nuptse Jacket。據Youngone Outdoor官方盤查指出，13款問題產品中，有11款使用的是再生鴨絨、4款混合羽絨與聚酯纖維，甚至有1款填充物為100%聚酯纖維，完全不含任何羽絨成分，卻仍標示為鵝絨產品。

隨後，韓國營運商正式發布道歉聲明，並解釋造假原因為「新舊數據更新失誤」，未能及時修正產品資訊。並針對2025年7月初以後售出的13款錯誤商品承諾全額退款。



