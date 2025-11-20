韓國原裝舞臺劇Beautiful Life 明年4/24首登臺

記者劉昕翊／綜合報導

韓國經典長銷舞臺劇「Beautiful Life」登臺！將以全原裝之姿於明年4月24日至5月3日登上臺北市藝文推廣處城市舞臺，卡司陣容將於日後陸續公布，讓臺灣劇迷免飛韓國即可享受最原汁原味的韓式舞臺劇。早鳥於11月24日中午12時在udn售票網獨家搶先開賣，指定票區享88折起。

由韓國製作公司Zian Company所製作的「Beautiful Life」以倒敘方式講述一對平凡夫妻春植與順玉跨越時光的愛情故事，透過平凡的生活片段與日常對話，展現愛情在歲月流轉中的模樣，帶領觀眾在笑聲與淚水中回望人生最真實的情感瞬間，自2016年於首爾首演以來，已橫跨韓國超過20個城市巡演，累積演出超過4000場，以細膩真摯的情感演出征服觀眾。

近年來「Beautiful Life」陸續授權海外國家推出在地版本，以不同文化背景與方式延續這份溫情；而明年，臺灣將迎來最經典的韓國原版演出，此劇首度來臺，跨洋來臺的韓國舞臺劇演員們，將以最真誠的語言、細膩的表演為臺灣觀眾層層勾勒出「愛」在每個人生階段中轉化的形狀，用平凡的生活片刻，訴說最純粹動人的愛情故事。

此外，主辦單位聯合數位文創補充，卡司陣容將於日後陸續公布，「Beautiful Life」將於11月24日中午12時在udn售票網獨家啟售，且加入udn售票網會員，11月24日至12月9日早鳥期購買指定票區即享88折優惠。

