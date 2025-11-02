韓國反中升溫怕被誤認中國人？韓網紅：台人4大特徵能分辨

韓國網紅「赫赫」拍片分享，列出他心中「台灣人4大特徵」。（圖／資料畫面）





韓國近年反中情緒升溫，不少台灣遊客都怕被誤認成中國人！曾在首爾免稅店工作的韓國網紅「赫赫」拍片分享，列出他心中「台灣人4大特徵」，說「真的分辨得出來」，讓不少網友笑稱「太準了！」。

韓國是台灣人最愛前往旅遊的國家之一，尤其在免稅店血拚，更是不少人出國一定要的行程。只是韓國近年來反中意識高漲，不少台灣人出門在外，實在好擔心被誤認成中國人。不過，曾在首爾免稅店工作的韓國網紅赫赫，就拍片分享說，台灣人，其實超好認。

韓國網紅赫赫：「您好有需要幫忙嗎？你好...嗨，這個這個，你好需要介紹嗎？你會講中文嗎？怎麼這麼好。」

在影片中大方列出4點，指出台灣人通常很害羞，一進門就會會先用韓文，或英文打招呼，就算不熟韓文，也會用翻譯或比手畫腳，努力溝通，發現店員會說中文，流漏出的反應也超真誠。反觀其他國家。

韓國網紅赫赫：「這有貨嗎？對不起這個精華，那這個呢？對不起這個也是沒...，金卡打幾折？這個也沒貨嗎？」

遇到不是台灣人的顧客，往往一口考就會著急詢問存貨，讓人根本來不及回話。

影片引來台灣網友留言，說演得跟我一模一樣，不過也有網友說，也是有很沒有禮貌的台灣人，呼籲大家都要有禮貌。台灣親切形象，讓外國人印象深刻，不過出門在外，還是得以身作則保持禮貌，才不會自砸招牌。