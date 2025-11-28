韓國反中情緒急速增加，日媒關注：別「我是台灣人」徽章變多。圖／翻自《富士新聞台》畫面

韓國近期國民的反中情緒，越來越高漲，外界認為恐與政府開放中國客觀光後，「迷惑行為」變得更多有關。現在日本媒體也發現到，在韓國鬧區別「我是台灣人」徽章的台灣遊客也變多。

其實從今年初開始，南韓首爾與釜山等城市的鬧區，就不時出現反中團體的抗議活動。不過據日本《富士新聞網》報導，南韓的反中情緒在今年9月底、政府開放中國團客旅遊免簽後，不斷發生中國客的迷惑事件，導致南韓人對於反中情緒持續升高。

最近透過南韓媒體，不時得知中國人在首爾、濟州島等地隨地大小便，或把便利超商弄成垃圾場，在公車上吸菸等「迷惑行為」，讓南韓人感到頭痛。另外也有南韓民眾說，看到日本首相高市早苗強硬對待中共的方式，他直呼：「我從來沒有這麼羨慕日本過，高市首相真的做得很棒！」

《富士》走訪首爾街頭也發現，戴著「我是台灣人」徽章的遊客，有變多的趨勢。報導指出，現在有很多來南韓旅遊的台灣人，都會別著以韓文或英文書寫的「我是台灣人」、「我來自台灣」等徽章。有台灣遊客說，因為大家聊天交談用中文，所以害怕會被韓國人誤認是中國人。



