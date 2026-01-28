韓國史上首位與前總統同時被定罪第一夫人! 金建希一審判1年8月

南韓前總統尹錫悅的夫人金建希。 圖：達志影像/美聯社(資料照)

[Newtalk新聞] 韓國首爾中央地方法院今 ( 28 ) 日就前總統尹錫悅夫人金建希所涉股價操縱、收受高價禮品、接受無償輿論調查等犯罪嫌疑進行一審宣判。

法院判處金建希有期徒刑 1 年零 8 個月，同時追繳犯罪所得韓幣 1,281 萬元。金建希就此成為韓國憲政史上首位與前總統同時被法律定罪的前第一夫人。

法庭在宣判中認為，金建希所涉嫌疑中股價操縱以及接受無償輿論調查等部分缺乏證據、犯罪不成立，認定收受宗教團體提供的高價禮品部分犯罪事實成立，遂作出上述判罰。

廣告 廣告

南韓前總統尹錫悅出訪，前第一夫人金建希搭乘專機隨行 (資料照片)。 圖：翻攝自青瓦台網頁

法院表示，金建希作為時任韓國總統尹錫悅夫人，理應恪守廉潔，但卻將自身身份地位用於獲利手段，應受到法律懲處。

在上述判決作出後，「金建希特檢組」表示將對其中部分無罪判決結果提起上訴。特檢組認為，法院在共犯認定、政治資金捐贈認定以及請托認定等方面的判斷，邏輯難以理解、完全無法接受。同時，法院對有罪部分所作量刑，結合案件具體情況來看也明顯不足。

金建希所涉案件包括德意志汽車公司股價操縱、高價名牌商品收受、總統辦公室及官邸遷移介入、非法政治資金收受等，多項嫌疑涉嫌違反韓國《資本市場法》《政治資金法》以及《特定犯罪加重處罰法》中關於「斡旋受賄」的條款，即利用自身所處位置以及影響力等接受請托間接受賄。

韓國第一夫人金建希常配戴高額首飾。 圖: 翻攝自中國官媒《新京報》旗下國際頻道《世面》

當天法院的宣判是金建希身負多項嫌疑中韓國法院作出的首次一審判決。

首爾中央地方法院 2025 年 8 月 12 日簽發對金建希的逮捕令，她隨後一直處於被羈押狀態。

本月 16 日，尹錫悅因妨礙執行特殊公務等罪名一審被判有期徒刑 5 年，這是其涉嫌內亂相關案件的首場宣判。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 各地解放軍全副武裝「進京勤王」? 京津唐高速被封 「這7字」害張又俠落馬....

(影) 張又俠、劉振立「避險」不同行? 抓的將官太多 傳要建「秦城第二軍事監獄」