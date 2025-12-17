韓國名導分享8大編劇祕技 自爆創作靈感來自「屁股」

2025年度韓國票房冠軍電影《我和我的殭屍女兒》導演兼編劇畢鑑盛來台分享創作心法。（台北市電影委員會提供）

台北市文化局、台北市文化基金會及台北市電影委員會主辦的2025「台北電影學院」於昨（16）日驚喜追加本年度最後一場活動：「編劇論壇」，與台灣大哥大「商業編劇人才養成計劃」攜手合作，邀韓國金獎導演畢鑑盛授課，並由經驗豐富的國際製片人金哲秀主持論壇與學員分享叫好叫座的編劇祕法。

2025年度韓國票房冠軍《我和我的殭屍女兒》導演畢鑑盛，作品以敘事能力及視覺風格廣受好評，創作橫跨電影及電視，兼具藝術價值和商業表現，為韓國近年來備受矚目的新銳導演。畢鑑盛在講座中從自身創作經歷及作品出發，提出8個商業編劇必備技巧，從如何撰寫大綱到經典的三幕劇結構、角色設計、台詞畫面安排、故事主題及高潮設計等等，為現場學員提供商業劇作「最佳解題思路」。

畢鑑盛提及自己十分喜愛臺灣電影《左撇子女孩》的表現手法，把魔鬼的手偷東西用有趣的形式呈現，透過情境傳達及大量留白讓觀眾一起參與，表達家人之間的關係。他最後補充自己的靈感來自於屁股，每天都要讓屁股坐在桌子前書寫，在住院時的病床上寫、父親的喪禮上也寫，不要認為沒有靈感就到處去旅行。

台北市電影委員會饒紫娟總監（右一）與台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏（左一）致贈感謝狀給畢鑑盛導演（左二）及主持人金哲秀（左三）。（台北市電影委員會提供）

論壇主持人金哲秀為著名國際專案製片人，亦活躍於影展策展與顧問工作，在亞洲擁有豐富跨國製作經驗。金哲秀曾任香港知名導演陳果的共同製片人，與王家衛、杜琪峯、劉德華等香港重量級電影人合作，並參與多部韓中合製企劃及韓國大型商業電影的製作統籌，包括年度票房冠軍《神偷大劫案》。

學員於論壇中提問畢鑑盛導演作品以愛為主題時，悲劇結局該如何與主題連結？他表示編劇無論結局如何收尾，最重要的是選定類型、符合主題。以《我和我的殭屍女兒》為例，導演認為當時因逢疫情結束，所以即便原著漫畫結局是悲劇收場，但他想透過電影安慰觀眾，讓主角以愛來圓滿收尾，「商業電影其中重要的是要顧及觀眾心情被滿足的部分。」

