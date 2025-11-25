韓國唐津市爆發非洲豬瘟 危機警報上調為嚴重

（中央社首爾25日綜合外電報導）位於韓國忠清南道唐津市的一處養豬場今天爆發非洲豬瘟，中央災難安全對策本部將韓國所有地區的危機警報上調為「嚴重」階段，這是今年韓國第6度發現非洲豬瘟案例。

根據韓聯社報導，中央災難安全對策本部為了阻止非洲豬瘟擴散，今天起包含發生地區的全國範圍內，對豬農場、屠宰場、飼料工廠等相關設施從業人員及車輛下達48小時的暫時移動停止命令。

中央災難安全對策本部也管制外部人員與車輛進出農場，並進行撲殺豬隻、消毒等緊急防疫措施，且動員防疫機、防疫車等31台消毒資源，對與唐津相鄰的瑞山、禮山、牙山豬農場313處及周邊道路進行消毒。

廣告 廣告

報導指出，這次非洲豬瘟案例是在9月於京畿道漣川後時隔2個月發生的案例，也是韓國今年第6次確診案例，不過在忠清南道是首次發生。

農林畜產食品部農業創新政策室長金正旭（音譯）表示，「今年發生的5次非洲豬瘟皆發生在京畿北部，但這次是在豬隻飼養規模最大的忠南，事態重大，且有全國擴散的可能性，因此要動員所有可用的人力、物力資源，全力避免擴散」。

報導指出，這次因非洲豬瘟而被撲殺的豬隻為1423頭，占整體飼養數（1194萬7千頭）不到0.01%，目前對豬肉供需影響不大。不過中央災難安全對策本部表示，今後將密切監控供需情況。（編譯：楊啟芳）1141125