韓國問題海苔台東縣緊急已下架回收！

【記者 朱達志／台東 報導】有關媒體報載「韓國進口之嬰幼兒海苔食品」有7款產品重金屬超標一事，衛生福利部食品藥物管理署啟動抽驗，13日公布檢驗結果，除1件售完未檢測，其餘6件經檢驗重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」。

針對此一事件，臺東縣政府高度重視，衛生局也特別於13日派同仁前往臺東市各大連鎖藥局、超商及賣場進行實地查核，共計查核9家業者，報導中所列7款海苔產品皆已無陳列販售。其中「BEBE貝兒純淨海苔」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「ibobomi無調味海苔片」3種產品雖有進貨，但業者均已下架退貨共7件。

臺東縣衛生局表示，海苔屬於藻類食品，依食品中污染物質及毒素衛生標準規定，「藻類」類別之重金屬限量標準為鉛1.0 mg/kg以下、鎘1.0 mg/kg以下；若依「嬰幼兒副食品」之重金屬限量標準為鉛0.050 mg/kg以下、鎘0.040 mg/kg以下。

因嬰幼兒對重金屬等污染物之耐受度較低，若長期或過量食用不符合規定之食品，恐增加健康風險，臺東縣衛生局呼籲家長在選購及提供嬰幼兒食品時，應特別留意選購食品時，應確認產品標示完整。並避免讓嬰幼兒長期或大量食用單一類食品，飲食應多元且均衡。另多留意衛生機關發布之新聞訊息，若發現不合格產品，應立即停止食用。民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。（照片記者朱達志翻攝）