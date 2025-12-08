「韓國啦啦隊傳奇」現蹤高雄比賽...結果出爐 辣秀古銅膚、完美曲線

娛樂中心／綜合報導

裴垂鉉現身高雄參加健美比賽。（圖／翻攝自裴垂鉉IG）

「韓國啦啦隊傳奇」裴垂鉉（裵垂鉉배수현）應援資歷更是超過20年，她以健美身材跟古銅色肌膚聞名，近日，她低調現蹤高雄參加健美比賽，完賽後她也發文感謝所有粉絲替她加油，並大方分享結實的身材。

裴垂鉉參加台韓合辦的「2025亞洲健美錦標賽」晉級到女子比基尼的決賽，雖然最終結果沒有獲獎，不過裴垂鉉並未氣餒，透露此行參賽的目標是希望能夠比4月份的比賽再更加進步，如今賽事順利落幕，裴垂鉉喊話自己辛苦了，幽默表示接下來「想吃什麼就吃什麼」。

廣告 廣告

裴垂鉉在文中也感謝台韓所有粉絲的支持，同時稱讚所有選手都十分優秀，而從她附上的健美比賽照來看，她的身材比例線條相當勻稱，想必付出許多時間訓練，貼文曝光之後，引來許多網友讚賞裴垂鉉「太酷了」、「你做得很好」。

裴垂鉉是韓國啦啦隊成員。（圖／翻攝自裴垂鉉IG）

更多三立新聞網報導

小煜宣布斷開5年妻！昔為「1事」起口角 正妹前妻爆氣離家一夜未歸

許志豪婚宴照震撼流出！新娘身分曝光竟是她 本尊發聲：謝謝大家來

昔拍三級片「全裸激戰」爆紅！37歲男星淪街頭發傳單 竟無人認出

瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事

