韓國啦啦隊「傳奇大學姊」要婚了！樂天三本柱、李雅英、睦那京激喊美翻

娛樂中心／蕭翰弦報導

南韓啦啦隊圈再傳喜訊，有「韓國啦啦隊傳奇大學姊」稱號的鄭多惠（정다혜），近日在社群平台無預警釋出一系列婚紗照，被外界解讀為「疑似結婚宣告」，消息曝光後不僅在粉絲間引發高度關注，許多在台發展的人氣韓籍啦啦隊女神，包括李雅英、河智媛、睦那京等人紛紛獻祝福。

鄭多惠在社群曬出婚紗照，韓籍啦啦隊女神們紛紛留言。（圖／翻攝自dahye___j IG）

鄭多惠過去以穩定台風、親和笑容與領袖氣質聞名，堪稱不少後輩啦啦隊員心中的標竿人物，更是親自面試「AI女神」李珠珢入門的面試官，同時也是河智媛、禹洙漢等人氣啦啦隊的經紀人，橫跨應援與三棲多年，被視為「大學姊級存在」，近年逐漸淡出第一線，不過仍舊仍在球團擔任應援。

鄭多惠短片中僅秀出男方背影，並沒有公布正面照。（組合圖／翻攝自dahye___j IG）

此次曝光照片中，只見鄭多惠身穿純白婚紗，整體造型走簡約典雅路線。她披著輕柔頭紗，長髮自然放下並微微捲起，妝容以乾淨底妝與淡雅唇色為主，襯托出溫柔氣質。其中一張她坐在白色沙發上，手捧白色花束，微微托腮望向鏡頭，眼神沉靜卻帶著幸福感；另一組畫面則站在紅色地毯階梯上，婚紗背後拖著長長裙襬，她回眸側望，線條優雅。

最引人注目的，是照片中出現一名身穿西裝、背對鏡頭的男子，兩人同框男方卻未露正臉，刻意保留神秘感，也讓外界更加好奇是否為準新郎。貼文並未明說婚期或對象，但「D-100」與戒指的，更被視為倒數結婚的重要線索。

鄭多惠婚紗照一出，韓籍高人氣啦啦隊女神們全來留言了。（組合圖／翻攝自dahye___j IG）

貼文曝光後，樂天啦啦隊的多位韓籍人氣成員也現身留言區獻上祝福，包括「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬，「國民表妹」李雅英、睦那京、金娜妍等人紛紛送上愛心與驚嘆。李雅英驚呼「公主啊！！」禹洙漢則嗨喊：「哇呀！」睦那京則說「嗚哇啊（哭聲） 姊姊真的太漂亮了(唷)」粉絲則紛紛喊「姐姐太美了」、「結婚真的好神奇」、「恭喜妳，滿滿幸福感」，字裡行間盡是感動與祝賀。

鄭多惠尚未正式回應是否已登記結婚，不過確定結婚倒數，鄭多惠也親自回覆「謝謝」該組婚紗照已讓粉絲提前感受到滿滿喜氣，也為韓國啦啦隊圈寫下另一段人生新篇章。

