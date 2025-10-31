韓國四冠王Rapper來台開唱！ CHANGMO親自宣布喜訊：我遵守約定了

以獨特旋律與紮實製作功力成為韓國嘻哈代表人物之一的饒舌歌手兼製人 CHANGMO（具昌模），將於12月13日（六） 來台開唱，舉辦演唱會《CONCRETE SPARK》，他也特別錄製影片向粉絲問候並親自宣布好消息。

CHANGMO宣布來台開唱（圖／洋洋國際提供）

自青少年時期便展現過人音樂才華的CHANGMO，2014 年發行首張 EP《M O T O W N》正式出道以來，憑藉鮮明的音樂風格與自我態度迅速嶄露頭角，作品既有地下嘻哈的自由靈魂，也蘊含古典與流行音樂的感染力，成功打造出獨屬於CHANGMO 的音樂宇宙。以冠軍曲〈METEOR〉橫掃韓國各大音源榜，成為嘻哈界的指標代表。

歷年來與多位韓國頂級音樂人合作，打造多首人氣熱曲，其中〈METEOR〉、〈Maestro〉與〈Beautiful〉等經典曲目展現出無可取代的創作實力。2019 年推出的專輯《BOYHOOD》更橫掃年末音樂榜，進一步穩固他作為新世代音樂製作人的地位。無論在錄音室或現場舞台，CHANGMO 都以獨特節奏感與強大爆發力征服全球樂迷。

韓國四冠王Rapper CHANGMO個人演唱會《CONCRETE SPARK》（圖／洋洋國際提供）

此次演唱會，CHANGMO 也特別錄製影片向粉絲問候並親自宣布好消息。他在影片中表示：「大家好，我是CHANGMO，也是老闆（笑）。之前有跟大家說過吧？我會再回來台北，現在終於讓我遵守約定了！12月13日，我即將在台北舉行個人演唱會，希望那天能和大家一起分享好的能量，也謝謝大家再次邀請我來，謝謝！」除了演出，本次更祭出粉絲限定活動開放登記抽選，包括 1:1 個人合照、1:5 團體合照及簽名海報。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導