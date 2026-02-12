韓國國會啟動對美投資法程序 首日就陷朝野攻防

（中央社記者楊啟芳首爾12日專電）美國總統川普日前因韓國國會遲未通過貿易協定法案揚言要提高關稅，韓國國會今天正式啟動「對美投資特別法」審查特別委員會，不過因朝野意見不同，才剛進入程序就陷入混亂。

由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，川普日前揚言要將關稅從15%提升至25%。韓國為了履行對美投資3500億美元的承諾，制定了「對美投資特別法」，在面臨可能被提高關稅的困境後，韓國給出承諾會在2月底、3月初通過特別法。

廣告 廣告

根據韓聯社報導，對美投資特別法特委會今天開始正式啟動，經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲、產業通商部長金正官皆有出席，特委會計畫在下個月9日之前完成法案審理。

不過報導指出，特委會今天首場會議就爆發朝野政治角力，在野黨國民力量黨議員朴洙瑩對於執政黨共同民主黨於昨天主導通過的「審判申訴法」、「大法官增設法」提出質疑；不過共同民主黨議員鄭泰浩回擊，「政治性議題應由院內代表團協商處理。」

鄭泰浩強調，國民因為對美投資的問題非常擔憂，「從一開始就把其他政治議題拉進特委會，令人難以接受。」

隨著朝野攻防不斷，今天一度改為閉門會議，特委會委員長金相勳（國民力量議員）強調，雖然不確定能否繼續進行會議，「不過特委會將確保在3月9日前會完成表決對美投資特別法，不會有問題。」

不過共同民主黨議員在下午召開記者會，將特委會癱瘓的責任歸咎於國民力量黨，鄭泰浩批評指出，「特委會活動期間設定為一個月，正是因為有必須迅速處理此案的需求，但從第一天會議就亂成一團，我們非常嚴肅地看待此事。」

鄭泰浩提出，因為農曆春節過後要召開全體會議，因此相關事項必須在連假前確定大方向，「為了說服國民力量，我們將持續進行幹事協商。」（編輯：陳承功）1150212