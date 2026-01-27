韓國國會未通過貿易協定遭美加稅 美商會：不希望台灣步上後塵

南韓因國會未通過與美國的貿易協定，遭美國總統川普揚言調升關稅至25%。對此，台灣美國商會今天(27日)指出，台美對等貿易協定(ART)簽訂後仍待國會審議，不希望看到台灣也有相同情況，因為這項協定不僅是關稅問題，更是為台美經濟、科技合作提供清晰的路徑，若台灣遭課徵高關稅將錯失良機。

台灣美國商會在2025年11月、12月期間，針對411家會員企業做問卷調查，並回收206份問卷後，於今年1月27日發布2026商業景氣報告指出，9成2受訪會員，計畫在今年維持或增加在台投資，而對台灣未來一年經濟前景有信心者比重達8成2，看好未來三年者更增加至8成4，最樂觀的產業依序為國防、金融服務以及資通訊。

針對台美完成對等關稅談判，確立對台稅率15%不疊加等共識，台灣美國商會理事長陳幼臻大讚這是具建設性的進展，為企業營運減少不確定性、帶來可預測性，且稅率與日韓相同，絕對有助台灣競爭力，期待台美有更廣泛的雙邊合作，下一步需趕緊完成避免雙重課稅協定。

由於台灣數週後將與美方簽署對等貿易協定，簽訂後更需經國會審議通過才能上路，與此同時，美國總統川普26日在社群發文指出，因南韓國會至今未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將對韓國包括汽車、木材等其他對等關稅產品關稅，稅率從15％提高至25%。

對此，台灣美國商會執行長魏凱(Carl Wegner)表示，若屆時台韓對等稅率維持10個百分點的差距，顯然對台灣會更有競爭力，對台灣製造商也是一個機會。

陳幼臻則坦言，不希望台灣步上韓國後塵。她說：『(英文原音)我們當然不希望看到同樣的情況發生在台灣，因為協定不僅僅是關於關稅。它為美台經濟走廊以及我們如何合作建構台灣的科技未來，提供了一條非常清晰的路徑。因此，如果這種(高關稅)情況發生在台灣，那將是錯失良機，將錯失建立美台之間科技合作的機會。』

陳幼臻指出，受訪企業將國家安全列為首要關切，排名第二的是兩岸關係，第三名則是台灣遭排除在雙邊及多邊貿易協定，第四名為供應鏈韌性，而資安威脅排名第五。

至於能源議題，與上次調查相比，美商對能源擔憂顯著下降，對能源供應擔憂比重從82%降至67%，對綠能充足供應擔憂者則從78%降至57%。