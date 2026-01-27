韓國國會未通過貿易協定遭美加稅 葉俊顯：盼台美協議得到國會支持

美國總統川普(Donald Trump)發文指出，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。由於台灣立法院朝小野大，台美談判能否通過也是一大變數，國發會主委葉俊顯今天(27日)受訪時指出，希望此協議能得到國會的支持，消除不確定性，讓傳統產業能與競爭對手國有同等、或是更好待遇。

媒體也詢問是否有與在野黨立委溝通，葉俊顯說，「有溝但不知道有沒有通」。他說，政府會有全盤性的考量，希望一起把整個產業帶上來，對於比較不好的產業，也會推出一些振興措施，屆時送入立院後也會把政策、框架都跟立委說清楚。

葉俊顯也表示，此次台美談判結果比預期更好一些，包括工總、商總、許多公協會都予以肯定，也希望立院能多多支持。

對於若立法院沒有通過，對台灣經濟有何影響？葉俊顯強調，不確定性一定升高、產業做決策會非常辛苦，希望立法院站在產業角度去思考，一起消除這些最大的不確定性。

至於對於對美投資，國發會負責2,500億美元的融資框架，葉俊顯表示，這是全民的事情，不希望只是政府在帶頭，「產業搞不好都想要投資」，不見得只是用政府、官方或是公股的角度去做這件事，希望「公私協力一起走，投資台灣不停手」。(編輯：宋皖媛)