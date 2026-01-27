韓國國會未過貿易協定、川普魄力出手「關稅升至25%」！綠黨團籲藍白速審「否則好條件恐生變」：關稅千萬不能贏韓國

美國總統川普昨日宣布，由於韓國國會仍未通過與美國談定貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥和其他對等產品的關稅提高至25%。民進黨團今（27）日表示，藍白認為我國協議不夠好，應該多去民間走走看，「正常人都知道這是好條件」，呼籲藍白儘速審議，拖延的話好條件有可能會生變，「我們都在講我們好想贏韓國，但關稅千萬不能贏韓國！」

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，表示貿易協定對美國非常重要。在每一項協定中，美國都迅速行動，根據協議內容降低美方關稅，當然也期望貿易夥伴採取同樣做法。

川普再說：「韓國國會並未履行其與美國的協定。李（在明）總統與我於2025年7月30日為兩國達成了一項極佳的協議，我在2025年10月29日訪韓時重申這些條款。為什麼韓國國會尚未批准這項協議？」

川普最後表示，由於韓國國會尚未通過美韓這項歷史性貿易協定，他宣布將韓國汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

對此，綠委張雅琳今日在民進黨團記者會表示，上星期行政院副院長鄭麗君率領行政團隊，從美國談好一個非常好的關稅、調降降到15%，不只半導體受益、傳產工具機都受益，她在過去一星期遇到很多傳產朋友都非常肯定，說「正常人都知道這是好的條件」。

張雅琳再說，但有無可能生變？昨晚川普最新聲明，因為韓國國會沒有通過貿易協定，所以要撤回關稅條件，將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，今天韓國股市多個集團下跌將近5%。

張雅琳呼籲藍白應該關注台灣人、產業、經濟蓬勃發展的條件，儘速支持相關審定，千萬不要拖延、修改，因為台灣產業、股市都禁不起這樣的打擊，談到的好條件真的有可能會生變，「我們都在講我們好想贏韓國，但關稅千萬不能贏韓國！」

張雅琳形容，工作上的商業合約需要兩方遵守承諾，她請教、難道藍白認為這樣的協議不夠好嗎？是不是該多走去民間了解產業面怎麼看，其實大家都非常支持，如果藍白站在人民這邊就應該支持。

民進黨團幹事長鍾佳濱則說，韓國的例子給美國一個感受「如果談定交易都能不算數，誰還要跟美國來談？」對美國來說當然希望談定的事情大家要照做，他想台灣在國際社會上是守信用國家，跟所有自由盟邦都表達台灣負責任、可信賴，也希望盟邦信守承諾，這樣的國際關係才能長久行走於國際社會。

（圖片來源：三立新聞、民進黨團）

