韓國國會未過貿易協議關稅提升為25%！林楚茵轟「國會擋協議、產業付代價」：藍白還要擋嗎？

韓國國會未過貿易協議，美國總統川普宣布對等關稅提升為25%。綠委林楚茵今（27）日表示，藍白放話要嚴格審議，根本就是要杯葛、讓協議無法生效，要請台灣產業看清楚，「若藍白多數的國會惡意拖延，關稅調回25%，不是民進黨談不好，是藍白在擋路！」

「藍白看好了！還要擋關稅協議嗎？」林楚茵今日在社群平台Threads上發文表示，韓國直接示範給台灣藍白看：「國會擋協議，產業付代價」。

林楚茵指出，川普今天宣布，因為「韓國國會」拖太久未完成審查美韓關稅協議，要將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅從15%提高到25%！

林楚茵再說，台美關稅談判底定15%後，產業界都肯定談判成果，藍白卻開始造謠、放話要「嚴格審議」，實際就是要假借監督名義杯葛，他們根本不用否決，只要不排案、不討論，協議就無法生效！

林楚茵強調，關稅15%不疊加，9大產業都受惠，包含「工具機、機械、汽車零組件、自行車、水五金、手工具、塑膠製品、紡織、醫療器材」。

林楚茵最後說，要請台灣產業看清楚，「若藍白多數的國會惡意拖延，關稅調回25%，不是民進黨談不好，是藍白在擋路！」

（圖片來源：林楚茵臉書、三立新聞）

