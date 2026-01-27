「韓國國會為何不通過！？」川普撕毀美韓貿易協議，對首爾加徵25%懲罰性關稅

美國總統川普26日在「真相社交」（Truth Social）發文宣布，來自南韓的汽車、木材、醫藥品及等品項，關稅稅率從現行的15%「立即」調升至25%。他更在貼文中憤怒指控韓國國會「沒有履行與美國的協議」。消息傳出後，首爾方面顯然措手不及，南韓總統府青瓦台強調「尚未收到美國政府的正式通知」，並表示將召開對策會議。

川普在貼文中先是表示：「我與李在明總統在2025年7月30日達成了一項有利兩國的偉大協議，並在同年10月29日我訪問韓國時，再次確認了這些條件。」但川普話鋒一轉，質問「韓國國會為何至今仍未批准？」言下之意自然是對於川普已經同意的協議，南韓國會只能通過，但凡有所延宕，就是對這筆「偉大交易」的直接違背。

川普貼文全文 我們的貿易協定對美國至關重要。在每一項協定中，我們都迅速採取行動，根據已達成的交易協議降低關稅。當然，我們也期望我們的貿易夥伴這樣做。



韓國國會沒有履行與美國達成的協議。 2025年7月30日，我和李在明總統達成了一項對兩國都十分有利的協議，並在2025年10月29日我訪問韓國期間再次確認了這些條款。為什麼韓國國會至今仍未批准協議？



由於韓國國會沒有通過我們這項具有歷史意義的貿易協定（這是他們的特權），我在此宣布將韓國對汽車、木材、藥品以及所有其他互惠商品的關稅從15%提高到25%。感謝您對此事的關注！ 美國總統川普



拖了大半年沒動靜，川普怒氣爆發

韓聯社與《朝鮮日報》指出，被川普撕毀的《韓美戰略性貿易與投資協議》內容遠比單純的關稅減讓複雜，其中除了包括美方同意將韓國產汽車等關鍵產品的關稅上限設定在15%，韓國政府也承諾對美國進行3500億美元的鉅額投資。更重要的是，這筆投資不僅是經濟層面的，還深度綑綁了敏感的國家安全議題。因為美方的支持承諾涵蓋了韓國在鈾濃縮、核廢料再處理以及核動力潛艦等領域的發展，等於是一份準戰略同盟級別的合作藍圖。

從川普的角度來看，這就是美方善意遭遇韓方消極不作為的典型案例。因為韓美兩國去年11月14日簽署的《韓美戰略投資諒解備忘錄》中同意，自該備忘錄實施法案提交韓國國會之日起，將追溯實施關稅減讓措施。當韓國政府去年11月26日提交法案的幾天後，美國便履行承諾——於去年12月4日將關稅追溯性地調降為15%。美方期待的是對等的迅速行動，然而接下來的，卻是南韓國會長達兩個月的沉寂。韓媒指出，在信奉「有來有往」的川普眼中，這無疑是一種不可接受的拖延與背信。

2025年10月29日，美國總統川普與韓國總統李在明在韓國慶州國立博物館。（美聯社）

川普的怒火看似源於協議的延宕，但韓國國會究竟發生了什麼，讓這份攸關國家經濟命脈與戰略安全的法案陷入卡關？川普背後的盤算又是什麼？

韓國朝野各有盤算

韓媒指出，來自在野黨的強烈杯葛與執政黨自身的選舉算計，才會讓韓美協議草案至今仍躺在國會。因為在野陣營認為這份談判成果根本是「屈辱外交」，因為韓國被迫承擔了一張高達數千億美元的鉅額投資「帳單」，等同於用韓國的未來財富去補貼美國的就業市場，是典型的「城下之盟」，嚴重損害了國家利益。

在野黨的立場十分強硬：拒絕為這份「屈辱協議」背書，並要求政府重新談判。理論上，執政的共同民主黨在國會擁有過半席次，完全可以憑藉人數優勢單獨處理批准案。然而，他們卻遲遲未敢採取行動，因為黨內也普遍擔心，如果憑藉席次優勢強行通過爭議法案，勢必引發巨大的民意反彈。考慮到今年6月即將舉行全國性的地方選舉，極有可能被在野黨操作為「出賣國益」的證據，在選舉的考量下，這份攸關國家經濟的法案才會被暫時擱置。

直接負擔25%更簡單？

《朝鮮日報》指出，在政壇激烈角力的同時，南韓經濟界與專家圈中也出現了一種務實的聲音：「與其支付數千億美元的鉅額投資，不如直接負擔25%的關稅，對企業的盈利性可能更好。」這種「認賠殺出」的想法，反映了產業界對川普政府極端不確定性的深度憂慮。他們的懷疑不僅僅針對川普的個人風格，更被一系列不斷升級的美方壓力所證實。韓國產業界認為，這筆投資協議並非解決問題的終點，而只是惡化中的美韓經貿關係中的一環。在這樣充滿不確定性的海洋中，直接承擔25%關稅，反而成了一個可預測、可量化的成本。

美國想藉關稅全面敲打韓國？

韓聯社指出，除了對美投資法案的停滯，美國已多次對韓國的相關立法表示關切。這些潛在的摩擦點包括《資訊通信網法》修正案、線上平台監管法案，因為美方擔心會影響到在韓營運的美國科技企業。就在關稅風暴爆發前的1月23日，美國副總統范斯（J.D. Vance）在接見來訪南韓官員時，也特別詢問了電商巨頭「酷澎」（Coupang）的個資外洩事件。韓媒認為，美方向韓方傳遞的強烈信號是：我們正密切關注美國企業在韓國的營運環境與監管待遇。

這些看似分散的事件，共同描繪出一幅美韓貿易與產業政策領域摩擦不斷升高的圖像，只是川普最終選擇在《韓美投資特別法案》的議題上引爆。韓媒判斷，川普極有可能再次祭出「極限施壓」策略，藉此就所有懸而未決的議題，對韓國政府進行一次性的、全面敲打，迫使首爾在一場空前的外交與經濟危機面前做出讓步。

