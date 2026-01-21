韓國國民動畫第10部電影！ 「企鵝總統」啵樂樂攜手聖誕老公公守護甜點王國

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》是動畫品牌《淘氣小企鵝啵樂樂》第10部大銀幕作品。車庫娛樂提供

從橫掃全球130多個國家的「企鵝總統」到締造463萬觀影人次的票房神話，韓國最具代表性的動畫品牌《淘氣小企鵝啵樂樂》正式迎來系列第10部大銀幕作品。

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》中韓文版在韓國上映期間穩坐票房前10名，CGV滿意度高達97%，被樂迷譽為不僅小孩瘋狂、連大人看了也感動的家庭動畫首選。

甜點王國陷入巧克力危機 啵樂樂出動守護聖誕節

本次電影版故事敘述聖誕老公公因魔女「邦妮」的魔法變成人偶，若魔法配料無法送達甜點王國，聖誕節將會消失。啵樂樂與朋友們挺身而出，沒想到在途中珀比與佩蒂也變成人偶，壞蛋「巧克力歐博士」更企圖以巧克力覆蓋整座王國。啵樂樂表示，為了守護期待已久的聖誕節，他和朋友們將展開一場比想像中更甜蜜、更刺激的甜點大冒險。

廣告 廣告

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》中，啵樂樂為了守護期待已久的聖誕節，和朋友們展開一場甜點大冒險。車庫娛樂提供

《淘氣小企鵝啵樂樂》自首集以來，題材跨越宇宙、恐龍世界與海中，除了主角啵樂樂，膽小的露比、小狐狸艾迪與大北極熊珀比等角色各具特色，電影在韓國知名網站「NAVER MOVIE」獲得8.17分高評價， 不少父母陪同觀影後感性分享，啵樂樂對朋友的守護令人感動，台灣2月6日上映將同步推出中韓文版本。



回到原文

更多鏡報報導

林懷民退休又復出！為《幾米男孩》化身網購狂 聽歐吉桑喊「水啦」比得獎還爽

「56不能亡」！5566成軍24週年孫協志揭新動向 王仁甫遺憾當年少做「這一事」

下跪求婚全是假？瓊瑤劇男星遭前妻曬「結婚證」打臉 驚爆隱婚25年還「香水轉送小三」

26歲吳磊驚傳「床照」外流被兜售！火速回應12字揭真相 爆料網友下場曝光