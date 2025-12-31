韓國國民影帝安聖基食物噎喉送醫急救 經紀公司：請為他祈禱

韓國國民影帝安聖基因食物噎喉急送醫，在加護病房接受觀察中。（網路圖片）

韓國73歲「國民影帝」安聖基驚傳病危，今上午韓媒報導，他於30日下午在自宅用餐時意外噎到，隨後出現心跳停止情況，經緊急送醫並施以心肺復甦術後，至今仍未恢復意識，目前在加護病房接受觀察。所屬經紀公司Artist Company沉痛回應，證實其健康狀況急遽惡化，懇請外界為他祈禱。

安聖基的健康狀況近年一直備受關注，他於2019年被診斷罹患血癌，2020年病情一度獲得控制，之後仍持續接受治療，過去2年多來低調對抗病魔。他曾因化療出現落髮與浮腫狀況，需配戴假髮出席公開活動。今年11月，好友朴重勳受訪時也透露，已1年多未能與安聖基見面，只能透過家人關心其近況。

安聖基曾演出中、港、日、韓四方合資電影《墨攻》，主演群包括劉德華、崔始源、范冰冰、安聖基等人。（網路圖片）

即便長期與病痛纏鬥，安聖基橫跨68年的演藝生涯早已成為韓國電影史的重要篇章。他7歲以童星身分出道，成年後以深厚演技成為影壇中流砥柱，是少數多次獲得青龍、大鐘與百想藝術大賞最佳男主角肯定的演員。2003年主演《實尾島》掀起韓國電影千萬觀影人次風潮，2006年則在跨國製作《墨攻》中與劉德華同台飆戲，留下經典銀幕形象。他以電影作品為主，長年專注大銀幕創作，也積極投入公益與文化推廣。消息曝光後，不少影迷持續為安聖基集氣，盼他能度過這次生死關卡。

