韓國地暖溫度太高？噴霧罐炸裂 專家：接縫處成致命破口

台灣旅客在韓國首爾旅遊時，將乾洗髮噴霧放在行李箱內，卻疑因民宿地暖溫度過高而爆炸，導致衣物沾滿白粉！專家分析，除高溫會增加罐內壓力外，更可能與瓶身脆弱或受擠壓有關。韓國導遊提醒，地暖溫度常超過35度，除噴霧罐外，化妝品、飲料、水果甚至行動電源都不宜直接接觸地面，以免發生危險！

台灣旅客到韓國旅行，卻沒想到放在行李箱內的乾洗髮噴霧罐突然炸裂，懷疑可能是因為民宿地暖太熱所導致。（圖／當事民眾提供）

這位台灣旅客完全沒想到自己帶到韓國首爾的乾洗髮噴霧會在行李箱內突然爆炸。這位旅客表示，事發當時真的非常可怕，因為民宿地暖太熱，導致乾洗髮噴霧直接在行李箱內炸裂，行李箱內的衣物全都沾滿了白粉。

即使非當事炸裂的噴罐，每一個都有自己能承受的溫度。（圖／TVBS）

理化老師李化分析，雖然噴霧罐內的壓力確實會因溫度升高而增大，但從破裂的瓶身來看，這次事件更可能是因為瓶身本身製作不夠堅固，使得接縫處裂開。李化進一步解釋，從破裂痕跡判斷，比較像是受到擠壓或撞擊造成的破裂，也有可能是瓶身本身就比較脆弱或已有破損。關於噴霧罐能承受的溫度，李化強調每種產品都不同，有些噴霧罐只能承受48度左右的溫度，而且長時間接觸高溫也會影響其穩定性。

高溫、高壓等環境下，可能都會對噴罐造成影響。（圖／TVBS）

韓國導遊桑尼表示，隨著韓國天氣越來越寒冷，許多旅宿業者和餐飲場所都會開啟地暖，溫度可能超過35度。除了噴霧罐外，化妝品、飲料和水果都應盡量避免直接接觸地面。桑尼特別提醒，在高溫地板上，品質不穩定的行動電源可能會影響電池品質，甚至有燒毀或損壞的風險。

專家提醒，噴罐最好也不要靠近暖暖包，避免危險。（圖／TVBS）

李化也提到，不只是地暖，其他高溫環境同樣危險。暖暖包的溫度可達70至80度以上，日本溫泉和韓國汗蒸幕的溫度也常達50至60度，都會對噴霧罐造成影響。因此，無論是乾洗髮、髮膠、止汗劑還是其他各種噴霧罐，都應避免置於高溫環境，以防突然爆炸引發安全問題。

