《韓國塗鴉秀》首度登臺員林 國際級視覺秀不用飛首爾

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全球觀眾熱愛、韓國首爾必看表演《韓國塗鴉秀》，將於4月24日至26日首度登上彰化員林演藝廳舞台。這場結合現場繪畫、音樂、舞蹈與3D多媒體投影的國際級演出，讓觀眾不用出國就能體驗跨越語言的視覺與感官盛宴。

不用飛首爾也能看！《韓國塗鴉秀》4月24日至26日來員林演藝廳演出。（縣政府提供）

《韓國塗鴉秀》自2011年在首爾首演以來，憑藉獨特的默劇演出和創意繪畫技法，迅速在亞洲及歐美引起熱潮。此次來到彰化，由專業韓國歐巴表演團隊帶來全新舞台設計與多媒體互動效果，演出全程75分鐘，完全以默劇呈現，沒有一句台詞，所有故事與笑點都靠表演者的肢體語言、音樂節奏以及創意繪畫技巧傳達。

廣告 廣告

舞台上，演員以白紙黑線勾勒畫面，瞬間從空白畫布創作出生動角色與場景；伴隨節奏感十足的音樂，表演者的肢體與畫作互動，將觀眾帶入一個充滿驚喜的視覺世界。3D投影技術更讓畫作彷彿「活起來」，在舞台上動態呈現故事情節，使觀眾不僅是旁觀者，更成為演出的互動一部分。

不用飛首爾也能看！《韓國塗鴉秀》4月24日至26日來員林演藝廳演出。（縣政府提供）

無論是親子家庭、文青族群，或喜愛韓流與國際表演藝術的觀眾，都能在《韓國塗鴉秀》中找到樂趣。特別適合2歲以上的兒童及一般社會大眾，透過這場跨文化演出，感受藝術的多樣性與趣味性。

票券將於2月10日（星期二）中午12時在OPENTIX兩廳院售票系統開賣，早鳥票享9折優惠。想要搶先體驗這場全球熱賣的韓國表演，建議民眾提早購票，以免向隅。

不用飛首爾也能看！《韓國塗鴉秀》4月24日至26日來員林演藝廳演出。（縣政府提供）

購票資訊：*OPENTIX兩廳院售票系統：https://reurl.cc/gnE7NR員林演藝廳官網：https://reurl.cc/gn144p

小提醒：演出期間舞台氣氛精彩緊湊，建議觀眾提前入場，座位有限，演出期間請保持手機靜音，共同享受這場沉浸式視覺盛宴。