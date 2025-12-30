韓國大勢男團Stray Kids將出席金唱片！JYP旗下實境節目選出，出道七年屢破自身紀錄，一首首自創「神曲」席捲K-POP！

隔一個月，迷孩又要來台灣了！月初才剛在高雄AAA頒獎典禮橫掃8座獎盃、拿下年度最佳專輯與年度最佳藝人兩項大賞，Stray Kids將於1月10日來台出席金唱片頒獎典禮，短時間內連續現身台灣舞台，也讓STAY直接進入連續幸福模式啦！Stray Kids everywhere all around the world！

Stray Kids 將在2026年1月10日來台出席金唱片頒獎典禮

Stray Kids 從 JYP 出道生存實境《Stray Kids》走出來，作為一支實驗性男團，「自製」成為他們的團體標誌，從出道開始便以自創曲一步步打開市場。隨著作品累積，Stray Kids 不只在 K-POP 站穩腳步，也逐漸把舞台擴展到歐美市場，如今更成為橫掃全球榜單的紀錄製造機，用一首首自創曲，持續寫下屬於自己的逆襲進行式。

Stray Kids 12月6日於高雄出席AAA頒獎典禮，拿下 8 座獎盃以及年度最佳專輯與年度最佳藝人兩項大賞。

實境節目出發 團名、音樂、方向全交到自己手上

Stray Kids 的故事，始於 JYP 在 2017 年推出的同名出道生存實境節目《Stray Kids》。不同於公司過往的淘汰制選秀，節目讓成員幾乎從零開始打造團體樣貌，團名、Logo、音樂方向，全由成員親自構思。

團名「Stray Kids」原意為「迷路的孩子」，後來延伸為在迷惘中彼此陪伴、一起找路的概念，也成為團體一路走來最貼切的註解。2018年正式出道後，團體歷經成員變動，目前以8人形式活動，由方燦擔任隊長，成員包含 Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N。

粉絲名為「STAY」，含意為「Where Stray Kids STAY」，意謂STAY會在Stray Kids身邊Stay，Stray Kids也會在STAY身邊Stay，彼此是可以互相依靠、依賴的存在；STAY這四個字母是包含在Stray Kids裡，所以STAY是Stray Kids的一部分；STAY比起Stray少了一個r，這個r代表Reason，也就是說STAY是Stray Kids存在的理由。

Stray Kids 8名成員包括：方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟及I.N，並由方燦擔任隊長。

3RACHA 核心創作撐場 「自製系男團」做到極致

Stray Kids 自成立以來，便是一支高度「自給自足」的團體。隊內由方燦、彰彬與 HAN 組成的創作小隊 3RACHA，長期負責團體核心音樂製作，幾乎包辦多數作品的詞曲創作，並在出道前就已開始累積原創作品。

3RACHA在 2016 年成立，今年 2 月也正式成為韓國音樂著作權協會會員，創作實力獲得業界肯定。這種成員高度參與製作的模式，讓 Stray Kids 的音樂風格始終保有鮮明辨識度，也成為他們能迅速在歐美市場站穩腳步的重要關鍵。

Stray Kids 於12月25日參加韓國年末盛典「SBS歌謠大戰」

七年走到現在 從逆襲故事變成紀錄本身

出道初期，Stray Kids 在韓國本土並非一開始就被看好，直到 2021 年登上競演節目《Kingdom》，憑藉舞台實力與創作能量成功翻轉聲量，才真正打開大眾視野。

2023年第三張正規專輯《(5-STAR)》以 513 萬預售量寫下 K-POP 新紀錄，之後無論是世界巡迴、音源表現或 MV 觀看數，幾乎每一次回歸都在刷新自己。2024 年整團登上 Met Gala 紅毯，更成為首組「全員一起出席」的韓國男團，也讓他們的影響力從音樂圈延伸到時尚場域。

Stray Kids [Show! Music Core]打歌舞台

Stray Kids 8名成員快速認識

Stray Kids 由 8 名成員組成，團體核心來自隊長方燦領軍的創作小隊 3RACHA，與彰彬、HAN 幾乎包辦團體大多數詞曲製作，也形塑出 Stray Kids 強烈、直白又情緒濃烈的音樂輪廓。舞台表現上，Lee Know、鉉辰與 Felix 撐起整體氣場與視覺張力，Felix 極具辨識度的低音更成為全球粉絲一聽就認得的招牌聲線；主唱線則由昇玟與 I.N 穩住旋律與情感，讓團體作品在高強度節奏之外，仍保有耐聽與層次。創作、舞台與聲音各司其職，也正是 Stray Kids 能一路走到世界主舞台的關鍵。

Stray Kids新專輯 SKZ IT TAPE《Do It》達成初動雙百萬銷量

讓世界每一個地方 都成為他們 STAY 的理由

從 JYP 的實驗性企劃出發，Stray Kids 走過無人問津的時期，也一步步站上全球舞台。對 STAY 來說，他們不只是成績漂亮的男團，而是一群把迷惘、野心與創作力全寫進作品裡的同行者。隔一個月再度來台出席金唱片頒獎典禮，台灣 STAY 又迎來一次能看到八迷的幸福時刻啦！

