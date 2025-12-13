韓國大咖女爆乳當嘉賓！羅志祥嗨喊「空幹啦」 下半身狂抖動

【緯來新聞網】羅志祥今（13日）霸氣返場台北小巨蛋，除了遊樂園主舞台與延伸舞台，團隊也打造360度環狀舞台，嘉賓是來自南韓的DJ SODA，她一頭金色齊短髮、金色爆乳裝現身，和羅志祥一起帶來可愛舞蹈。當〈精舞門〉音樂一下，他大喊「空幹啦」，隨即抖胯狂舞，帶來演唱會高潮。

DJ SODA（左）和羅志祥一起熱舞。（圖／記者陳明中攝）

演唱會去年從高雄首演啟動，一路巡迴日本、新加坡、澳門等地，2025年的尾聲，羅志祥再度將這個「習俗」帶回台北，連續兩天熱力開唱，並於今晚加碼300發煙火，陪歌迷提前跨年，迎向2026年的新年歡樂時刻。



除了新歌首唱與水幕秀外，也同步推出全新演出內容，其中「Luxy Boyz」結合高科技雷射燈光秀，由造型前衛的LED Man帶來街舞與特技演出，科技光影與舞台表演層層交織，風格強烈、視覺效果相當震撼。



DJ SODA以嘉賓之姿現身，瞬間把現場化身為國際電音派對，氣氛直線飆升，羅志祥也表示，這是一場相當難得的合作，一直很希望能邀請對方一起演出，「真的非常開心，也非常激動」。

DJ SODA（左）和羅志祥擁抱。（圖／記者陳明中攝）

