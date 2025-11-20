韓國大型客輪觸礁擱淺 船員玩手機釀禍

▲韓國大型客輪「芝諾比婭王后2號」，19日傳出觸礁擱淺事故，所幸船上所有人最後皆平安獲救。初步調查顯示，是船員分心使用手機導致。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國一艘載有267名乘客和船員的大型客輪，昨（19日）在朝鮮半島西南外海，傳出觸礁擱淺事故，韓國海警緊急展開大規模救援行動，韓國總統李在明也密切關注，深怕「世越號」悲劇重演，所幸最後船上所有乘客、船員均平安獲救，僅少部分人輕傷，至於事故原因，初步分析是船員分心使用手機導致。

根據《韓聯社》報導，這艘「芝諾比婭王后2號」（Queen Zenobia 2）客輪，19日下午約4點45分左右從濟州出發，在駛往全羅南道木浦途中，於晚間8點16分，撞上新安郡長山面近海的一座無人島。

韓國海警對涉事客輪的船員進行了初步調查，確認是領航員因為看手機分心、在狹水道將操舵儀模式轉換為自動舵，導致客輪未能及時轉向而直接撞上無人島。

報導指出，為了確保航行安全，船舶在通過狹窄水道時，通常會採用手動操舵，而非自動舵系統，不排除對犯下疏忽的船員予以刑事處罰。

不過，木浦海上交通管制中心也因為沒及時發現客輪偏離航線，而是等收到客輪通報才發現異常，引發外界質疑。木浦海岸防衛隊正在進一步調查事故原因，並透過取得航行資料記錄器（VDR）和船內監視器（CCTV）來釐清責任歸屬。

