韓國大學學測英文出太難！負責人被家長罵到道歉辭職

國際中心／游舒婷報導

韓國考生高度重視的大學修學能力試驗（相當於台灣的大學學測）爆出「英文出太難」的爭議，使這次獲得高分的學生比例僅3.11％，是2018學年度改制以來的新低，考試結果引發不滿，審核考題的負責人也因為相關爭議辭職。

韓國大學入學考試爆出英文出太難的爭議。（示意圖／資料照）

根據韓媒報導，這次的英文考題共45題、作答時間70分鐘，此次試題出現引用英國利茲貝克特大學莫斯教授的著作，甚至出現由culture與entertainment合成的字詞「culturtainment」，連教授本人都說不適合在考題中出現。

另外，也有題目涉及遊戲領域的專有術語，要求學生判斷句子在段落中的適當位置，同時，部分題目內容還牽涉德國哲學家康德與霍布斯對法治的觀點分析、時間與時鐘本質的哲學思考。這些過於學術化與跨領域的題目，事後引發學生與家長批評，認為今年試題深度與難度過於超出範圍，導致作答時間遠遠不足。

據悉，這次的考試共有逾55萬名的考生，僅有超過3％的考生在英文科拿到最高的一級成績。事後負責審核考卷的審核考題的負責人韓國教育課程評價院院長吳承杰也因為此事辭職，並向考生和家長道歉。這同時也是有院長因「考題出太難」辭職，創下首例。

