韓國大學生起薪 高出台灣41％

韓國經營者總協會（KEF）1日報告表示，以台日韓三地大學生起薪相比，韓國社會新鮮人的起薪大幅領先，且無論企業規模大小。儘管台灣人均GDP已超越韓國，但青年起薪水準卻明顯落後，大企業與中小企業間的薪資落差更為突出。

KEF採用2024年薪資數據，並以購買力平價（PPP）匯率換算，因各國統計範圍未必相同，分別換算出台韓和日韓兩組數據，台灣與日本數據並不具直接可比性。

韓國各類企業規模起薪均高於台灣，台灣大企業與中小企業起薪落差較韓國更大。數據顯示，韓國大學畢業生平均起薪（年薪）為4萬2160美元，台灣僅2萬9877美元，差距達41.1％。

至於日本，韓國大學畢業生平均起薪為4萬6111美元，日本為3萬7047美元，相差24.5％。其中，大型企業差距最為明顯，韓國500人以上大型企業的起薪中位數為5萬5161美元，日本1000人以上大企業僅3萬9039美元，相差41.3％。以產業別分析亦發現，在可供比較的10種產業中，韓國有9種行業起薪高於日本，其中金融保險、專業科技及製造業差距尤為明顯，僅旅宿與餐飲業略低於日本。

韓國政府擬將法定退休年齡由60歲延長至65歲。但KEF經濟研究部主任河相佑（音譯）說，韓國因高起薪、年功序列薪資制度、工會要求統一加薪等多項要素，共同鞏固了大型企業的高薪。因此若將退休年齡延長至65歲，受益者多為大企業員工，可能壓縮青年就業機會，並加劇雙重薪資結構。

對於台灣起薪遠落後於韓國，中央大學經濟系教授吳大任分析，癥結點在於台灣產業分配不均，去年台灣出口及GDP都創高，但出口逾7成集中在電子與資通訊產品，這兩種產業就業人口不到100萬，占就業人口總數不到1成，傳產與服務業去年表現不佳，自然很難提供優渥起薪。

吳大任指出，這就是「K型經濟」造成的結果，因產業分布極度不平均，入行到台積電這類半導體公司，起薪就高，但台灣高達700萬就業人口的服務業及200萬人口的傳產，受到對等關稅影響，去年還放無薪假，遑論提高新鮮人起薪。

吳大任表示，韓國產業分配比較平均，或許半導體沒有台積電強，但像近期暴漲的HBM記憶體，三星、SK海力士都在韓國，此外還有造船、鋼鐵、汽車等傳統產業表現都不錯，給年輕人的起薪平均比較好。