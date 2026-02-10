韓國大秀AI肌肉、台灣強攻資安！CES新創大勢：AI機器人上演國力戰，軍備、太空領域最搶戲
如果說美國的CES（消費電子展）是科技圈開年的第一大盛事，可以一探近期最新的科技趨勢與技術應用，那CES新創展區Eureka Park所展示的，就是未來10年的科技雛形。
韓系470家新創輾壓，家電到能源大放閃
「Eureka」一詞，源自阿基米德發現浮力時高喊的「我發現了！」象徵許多創新創意在此誕生。今年參展的1,400家新創中，整體趨勢如同官方定義的「AI代理」（AI Agent）——AI走進了日常、工廠、辦公室，甚至外太空，開始和物理世界互動。
不過，撇開技術層面的「吸睛」，這些最前瞻的技術到底都用在哪、想解決什麼問題，才是真正能定調「未來生活樣態」的關鍵，同時，我們還可以從中窺探各國科技實力的深淺。
近幾年CES聲勢最浩大國家的勢力，就是韓國，尤其是韓國今年的新創參展數量創下歷史新高，達到470家，占據整個新創展區約33％。
這股「韓流」的背後，其實是國家政策。面對財閥成長趨緩，韓國政府直接由中小企業暨新創部（MSS）領軍，聯手貿易工業能源部（MOTIE）與首爾產業振興院（SBA），把CES當作國家出口戰略平台；除了政府領軍的參展機構外，還有三星、現代集團等企業加速器，以及大田市的韓國科學技術院（KAIST）與韓瑞大學一起參展。
這支「國家隊」的戰績如何？在CTA（Consumer Technology Association）公布的創新獎中，284家首輪創新獎得主中有168家來自韓國，占總數的59％，其中81％為中小企業。這是韓國連續第3年在全球創新獎項數量領先。
值得注意的是，韓國新創並不是一味地展示AI與機器人而已，其實展現的領域相當多元，從居家生活科技、寵物照護、製造業自動化、工安、材料創新到能源，幾乎是全力出擊各個方面。
舉例來說，獲得CES 2026創新獎的韓國新創GeoWind，就是為了未來能源而奮鬥。
傳統風力發電機遇到颱風或颶風等強風時，為了避免葉片或結構受損必須強制停機，且僅能在一個風向中運轉，並不具備效率。
GeoWind因此設計了一種20面體結構的風機，即使在強風下也能夠持續運轉，不僅確保24小時運轉，還能採集到傳統風機無法利用的「高風速能量」，大幅提升整體的能源採集率，甚至能給一般住戶使用。
這就是新創們正在布局的未來，而且這樣的新創不只發生在韓國館。日本展區的新創Verne Technologies及Innovative Space Carrier也在為未來布局。
AI新人類將活躍太空，日本押寶語音技術
Verne Technologies推出了一款AI消音藍牙口罩，完全阻隔聲音外洩，因為他們相信「語音」將是未來人與人、人與AI互動的主要介面，所以聲音資安相當重要。
Innovative Space Carrier則展示了一個能放入太空運行一年的偵測盒「Narravity」，讓各大品牌測試產品在太空環境下的變化。這麼做的原因？因為他們相信人類未來都會在太空生活。
除了比較科幻的應用，也有比較眼下的未來科技，而這些產品的發想幾乎離不開「地緣政治」。
無人機防窺、運動醫療都是競技場
俄烏戰爭後，無人機成為最新型態戰爭的載具與攻擊單位，未來也可能成為民生的隱私隱患。韓國新創Linsol開發了一種裝在窗戶上的物聯網裝置，利用聲音辨識技術偵測窗外的無人機，一旦發現潛在偷窺者或攻擊者，就會自動發出警報、降下窗簾並關燈。
新創展區中的香港館則是比較特別的存在。由於複雜的中美關係，打造出用於足球的智慧護脛的Cresento，以及打造運動用汗水偵測貼片的Point Fit，都遇到了供應鏈的問題：晶片出自中國。不過它們表示，這會從商業策略上去彌補，運動、健康這類應用領域是普世價值，地緣政治不會構成阻礙，不過為了拓展國際市場順利，目前也正在與台灣洽談晶片和供應鏈的合作。
台灣大曬2頭肌：軟硬整合＋資安力
說回台灣館。這次台灣館是由國科會、經濟部等單位以台灣科技新創基地（TTA）為主體，帶領57家台灣新創參與，而且特別強調企業供應鏈的存在。這個策略的背後，是希望展示台灣在AI時代的能力：軟硬整合。
舉例來說，獲得CES 2026 TechRadar Pro Picks Awards肯定的新創ARDGE，以一款用滑鼠就操作的指令介面ARX OS，協助企業解決組裝硬體、理解程式語言環境、語言模型架構和學習操作指令介面各個環節，讓地端AI的部署與應用更為快速。
另外像是主打給大企業使用、強調資安與速度的奎景運算，還有地端AI客服的NexRetail，也都是與大企業軟硬整合後所展示的應用案例。
還有值得關注的是機器人，不過並非台灣新創自產的機器人，而是從軟體端為硬體機器人「加值」。舉例來說，獲得創新獎的帝濶智慧科技打造了為各類機器人設計的AI決策平台，結合原本核心的去識別化技術，快速將大量機器人傳回來的影像進行加密，僅透過「人的行為」判斷是否具備風險。
整體來說，CES新創展區的各個國家展館各具特色，也可以看到許多回歸「人性」的應用，尤其是生活相關的產品變得較往年活躍許多，台灣能否突圍而出，還要看「國家代表隊」的未來表現。
責任編輯：蘇柔瑋
