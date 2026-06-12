韓國大逆轉！世界盃回來啦

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在世界盃舞台上，永遠不能小看韓國。（法新社）





時間過得很快，還記得4年前還在為梅西歡呼，今天世界盃又回來了，這次是由美國、加拿大和墨西哥主辦，上次美國舉辦是在1994年，那年大家印象最深的，應該就是義大利Baggio在決賽PK戰踢飛的那顆12碼球。

沒想到隔了32年，世界盃又回來美國，我們卻已經連3屆看不到義大利了。

今年世界盃最大的變革就是從過去的32隊擴增到48隊，老實說，大叔有點困擾，因為要一次認識48隊的球風和球員，真的搞得蠻頭大的。

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今年的賽制和過去也不一樣，分組賽每組前兩名直接晉級32強，另外12個小組的第3名當中，也有8隊能靠較佳戰績取得32強門票。

和過去的16強就進行淘汰賽相比，今年是從32強開始進行淘汰賽，奪冠的球隊比過去要多贏一場，挑戰也更大。

今天是從A組的賽事開踢，凌晨是地主墨西哥出戰南非，墨西哥是史上第1支3度舉辦世界盃的國家，而過去兩次主辦，他們都踢進8強，因此今年墨西哥很被看好。

有趣的是，這兩隊在2010年南非世界盃也是在開幕戰交手，當時墨西哥被逼和，但今天在自己家裡，老墨不再客氣，以2比0贏球。

至於剛剛才結束的第2場比賽是由韓國對上捷克，由於這組墨西哥較被看好，這場也成為搶32強門票的重要戰役。

韓國是世界盃老面孔了，已經連續11屆晉級會內賽，而捷克則是睽違20年再晉級，因為首戰就是生死戰，兩隊拚得很凶，捷克先在第59分鐘破門。

這球進得很神奇，捷克從邊線像丟手榴彈一樣，直接把球丟進禁區，然後191公分的Ladislav靠身高優勢直接頭槌進！

0比1落後的韓國看起來很不妙，但在世界盃舞台上，永遠不能小看韓國，8分鐘之後，黃仁範在禁區漂亮的晃過防守，破門追平，而第80分鐘接替孫興慜上場的吳賢揆更踢進超前一球。

這兩球都進得非常漂亮，韓國贏得無話可說。

世界盃回來了，今年有破紀錄的104場比賽，不管你是資深球迷還是「一日球迷」，趕快跟上吧。（本文授權轉載自體育大叔臉書）