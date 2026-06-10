韓國大選紛擾 黃仁勳旋風無法挽救韓股 宣布合作的公司股價通通下跌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

輝達執行長黃仁勳到訪韓國，接連和海力士、三星、現代宣布合作，但10日韓國綜合指數大跌5.32％，在亞洲股市中跌幅最大。（圖片來源／ 輝達官方照片）

韓國遭逢地方大選選票舞弊疑雲，雖然韓國選舉委員會主委已經下台，但政府遲遲未承諾重選，抗議人潮雖然不多，但已從首爾擴散到釜山，輝達執行長黃仁勳到訪韓國，接連和海力士、三星、現代宣布合作，但10日韓國綜合指數大跌5.32％，是亞股跌幅最重市場。

輝達執行長黃仁勳這次訪問韓國在媒體掀起一股旋風，他和財團董事長一起吃炸雞，喝啤酒，還去斗山熊棒球場開球，人氣爆棚。

廣告 廣告

韓國企業最期盼的合作案紛紛宣布，黃仁勳和SK海力士（SK hynix）崔會長宣布次世代 HBM4 綁定與 AI 工廠，崔會長開心宣布雙方合作不限於記憶體。

黃仁勳也和三星會長宣布利用三星的 4奈米（nm）和 8奈米製程，來代工生產輝達的自動駕駛晶片，以及專為馬斯克 xAI 打造的 AI 推論專用 Grok 晶片。

輝達和現代汽車則聚焦黃仁勳常說的物理AI 實體AI，即人形機器人的合作，雙方聚焦於結合 Boston Dynamics 的人形機器人（如 Atlas），並計畫在韓國新萬金（Saemangeum）打造包含機器人、AI與氫能的「AI 谷（AI Valley）」。

LG 集團董事長具光謨與輝達達成策略合作，全面引進輝達的 Isaac Groot 人形機器人推論模型生態系。

黃仁勳在台灣參加COMPUTEX展的時候，台股推上4萬6千點的歷史新高，但是在韓國，即便韓國媒體黃仁勳旋風不會輸給台灣，但韓國股市仍是這一波亞洲主要股市中表現最弱的。

6月10日，和黃仁勳宣布共同合作的韓股通通下跌，海力士大跌7.4％，收在2051000韓元，三星電子跌5.9％，收在303000韓元，兩大韓國電子指標股下跌幅度比韓國綜合指數還大，此外，現代汽車重挫5.95％，僅樂金LG集團小跌3.37％。

同一天，日本股市下跌1.68％，仍有6萬點，台股下跌3.31％，仍維持在4萬3千點以上，香港恆生指數僅跌0.83％，上海綜合指數下跌0.58％。市場分析師解讀，首爾奧林匹克公園周邊聚集數千至上萬人，抗議持續多日，總統李在明的就職一周年演說都讓市場對韓國政治環境缺乏信心，因此跌幅較大。

(原始連結)





更多信傳媒報導

黃國昌嗆民進黨推無人機條例 特別預算已「病態化」

陽光普照 寶晶能源5月營收創歷史新高

「狼醫」下場差很大？民團揭制度漏洞百出 石崇良：年底前建立統一標準

