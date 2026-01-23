韓國天團SUPER JUNIOR高雄開唱寶藍燈光迎接 觀光局嚴查旅宿哄抬

記者鍾和風/高雄報導

韓國天團SUPER JUNIOR出道20週年世界巡演，今（1/23）起連續三天在高雄熱力開唱，吸引來自海內外大批「欸噗」E.L.F.粉絲齊聚港都。為迎接SJ演唱會，高雄市政府串連城市地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」，於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等4大城市地標，同步點亮象徵SJ寶藍色燈光；觀光局亦再次同步啟動房價稽查專案，遏止房價哄抬、嚴格取締違法情形，保障消費者權益。高雄多家飯店旅宿亦熱情響應高雄城市觀光行銷，透過外牆燈光、館內裝飾與餐飲優惠等方式，熱情歡迎海內外歌迷粉絲，向SUPER JUNIOR與全球粉絲致上港都最熱情的歡迎。

廣告 廣告

「美麗四季」響應「寶藍應援」。(圖/高市觀光局提供)

觀光局長高閔琳表示，飯店旅宿房價之透明與合理，是建構城市觀光形象與旅遊品質的基本重點，尤在國際演唱會、大型活動與連假期間，為確保演唱會期間旅宿業市場秩序與旅客權益，高市府觀光局一向採取「主動查核」，隨機抽查飯店旅宿，並搭配「網路海巡」模式，防杜旅宿業者趁勢哄抬房價或損害旅客權益。自2023年以來，已累積達2,894家次、4.3萬間客房之查核，查核內容涵蓋合法旅宿房價、公安、消防、衛生，以及非法旅宿與非法日租等項目。因應本次韓國天團SUPER JUNIOR來高演唱，觀光局於「BTS」1月13日深夜正式公佈演唱會日期起，已同步啟動房價專案稽查，除受理民眾網友檢舉案件，另抽查37家旅宿業者，進行房價與訂房資訊查核，目前均未發現售價超出備查房價情形。此外，「高雄市觀光旅館公會」、「高雄市旅館公會」以及數家飯店業者日前亦發布聲明稿，強調遵守法規、提供消費者優質住宿及服務。

「高雄洲際酒店」響應「寶藍應援」。(圖/高市觀光局提供)

觀光局強調，未來將持續提高稽查密度以及跨局處合作，強化執法、積極維護高雄住宿品質與旅遊友善環境，同時呼籲旅宿業者須依《旅館業管理規則》第 21 條及《民宿管理辦法》第 25 條規定，申報並遵守備查房價；如有超收房價或任意取消訂房等情形，將依《發展觀光條例》第55條第3項規定，按違規情節逐房裁處新臺幣1萬至5萬元罰鍰。市府期待與業者攜手共同珍惜高雄長期累積的觀光品牌與城市形象，以優質服務迎接廣大國際粉絲。

「HOTEL DUA」房價稽查(符合規定)。(圖/高市觀光局提供)

此外，在城市觀光行銷方面，本次SJ演唱會亦有多家高雄飯店旅宿以寶藍色視覺應援或推出旅宿優惠，包括「承億酒店」、「水京棧國際酒店」、「高雄福華大飯店」、「夏優旅居」、「寒軒國際大飯店」、「高雄商旅」、「鳥巢旅館」、「美麗四季精品旅館」以及「高雄洲際酒店」等；透過燈光設計、館內佈置、限定優惠與主題餐飲，熱情迎接來自世界各地的E.L.F。

「巨蛋旅店」房價稽查(符合規定)。(圖/高市觀光局提供)

高雄市政府從城市燈光、地標應援、旅宿響應到旅遊市場秩序管理，熱烈迎接SUPER JUNIOR來到，期盼讓每一位造訪高雄的歌迷粉絲，都能感受到高雄的熱情與真誠歡迎。觀光局提醒，出發前請務必至「臺灣旅宿網」（https://www.taiwanstay.net.tw/）查詢合法旅宿與備查房價；如遇消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，或洽高雄市政府觀光局專線（07-7409802）。高市府積極打造公平透明的旅遊消費環境、營造熱情友善且安全便利的觀光環境，期盼為歌迷粉絲和海內外旅客在高雄留下美好回憶！更多高雄觀光活動資訊，請上觀光局「高雄旅遊網」、FB粉專及Instagram查詢。