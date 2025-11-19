韓國太敏感？《星塔旅人》手勢爭議讓官方迅速道歉並修改，歐美網友一頭霧水

今年 8 月熱門《勝利女神：妮姬》為了慶祝遊戲推出 1,000 日的賀圖，出現了疑似騎士韓國男性的手勢，讓開發商 Shift Up 緊急修改並道歉，總監也在後來重申：「絕不容忍散播仇恨」。而近日就連悠星開發的最新手遊《星塔旅人》（Stella Sora），新五星角色「冬香」也因為動畫中的歧視手勢陷入爭議，讓韓國官方緊急道歉，也讓一些歐美網友好奇原因。

新角色動畫引起爭議。（圖源：星塔旅人）

《星塔旅人》（Stella Sora），近日因為新五星角色「冬香」的動畫手勢，在使用右手的拳套進行攻擊時，左手的手指卻擺出了「食指與拇指靠近」歧視韓國男性性器官短小的手勢。該手勢最早是韓國激進女權團體使用，所以後來包含遊戲在內，只要出現類似的手勢的作品都會被當地網友出征，像是《新楓之谷》、《蔚藍檔案》、《棕色塵埃2》等都出現過類似情況。

面對韓國玩家的強烈反應，韓國營運團隊也在問題爆發後，立即於 11 月 16 日初步公告安撫玩家，告知這動畫是由海外藝術家製作，沒有任何意識形態，並當晚與中國的開發團隊緊急開會，雙方最終達成共識，認定此動畫「引發了不必要的爭議，必須進行修改」。11 月 17 日確認遊戲將會更新修改後的動畫。營運團隊在公告中鄭重道歉，強調遊戲旨在提供樂趣，絕無意圖傳遞任何特定意識形態，未來也將加強對開發團隊解釋與內部審核流程，以避免類似事件重演。

而這次的修改，也引起不少歐美網友關注，好奇為什麼韓國人對於該手勢敏感。許多了解韓國或是韓國當地人，也都用英文解釋韓國的激進女權團體事件，以及一些創作者確實被發現與該女權團體有關，所以大家敏感度才會這麼高。網友們也回應：「他們會因為一個手勢道歉修改，面對遊戲問題卻沉默？」、「聽起來像是動漫中的反派團體」、「但沒想到韓國人會這麼生氣」、「開發團隊是中國的，對方根本不知道這件事情吧」、「雖然知道原因，但不懂為什麼要這麼生氣」