韓國央行維持基準利率2.5% 估2026經濟成長率1.8%

（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國銀行金融貨幣委員會今天在貨幣政策方向會議上決定，將基準利率維持在2.5%，並將明年經濟成長率預測上調至1.8%。分析指出，主因是若此時再降息，恐使韓元進一步貶值。

根據韓聯社報導，韓國銀行金融貨幣委員會今天決定將基準利率維持在2.5%；也將明年經濟成長率上調至1.8%，對於2027年成長率，則首次提出1.9%預測值。

報導指出，韓國在今年上半年4次會議中，於2月與5月兩度降息，延續了寬鬆基調。不過進入下半年後，金融貨幣委員會停止降息，在7、8、10、11月4次會議上凍結利率，主因是匯率、房價等外匯及金融市場不穩。

有分析指出，近期韓元兌美元匯率飆升至7個月來最高，在1470韓元間徘徊，若此時再降息，恐使韓元進一步貶值、匯率升幅更大，金融貨幣委員會是考量到這一風險。

此外，也需時間觀察韓國於10月15日祭出的打房政策各種措施，能否有效阻止首都圈房價漲勢及家庭貸款增加趨勢。金融貨幣委員會考慮到，降息不只影響匯率，還可能再度點燃房價與家庭貸款的火苗。

根據韓國不動產院資料，11月第3週（以11月17日為基準）首爾公寓平均成交價格較前一週上升0.20%。

加上韓國半導體等出口表現良好、民間消費回升，使得以景氣振興為目的的降息壓力不如年初來得大。有專家分析，降息周期可能已經結束，不過也有觀點指出，由於景氣回升仍不算明朗，明年仍存在追加降息的可能性。

金融貨幣委員會在預告未來貨幣政策方向時表示，「將保留降息可能性，同時密切檢視內外政策環境變化，由此產生的物價走勢、金融穩定情況等，來決定是否、以及何時調降基準利率」。（編譯：楊啟芳）1141127