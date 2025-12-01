韓國女團御用彩妝師公開「水光底妝」失敗的4個關鍵誤區：妝前太滋潤、水光棒直接塗都NG
現在女生最喜歡的就是韓國女團的水光肌膚質感，但自己畫總畫不出那種細緻、晶瑩剔透的感覺，i-dle的韓國御用彩妝師Haemin，近期親自點出了大眾在畫水光底妝時最容易犯的「4大誤區」。不想讓底妝土石流、斑駁起屑？快來看看大師如何用正確的減法與技巧，打造出宛如天生的韓系水光感。
水光肌底妝四大地雷區：妝前護膚「過度滋潤」是脫妝元兇
許多人誤以為要畫出水光感，妝前保養就得塗得油亮油亮。Haemin老師提醒，這絕對是大錯特錯！ 如果在妝前狂用高滋潤的護膚品（如厚重的面霜、護膚油），當後續再疊擦防曬與粉底時，肌膚根本吸收不了，只會導致底妝浮在表面，進而產生起屑（搓泥）、斑駁、甚至快速脫妝的慘況。
正確觀念：妝前只要做好「基礎保濕」即可，讓角質層充滿水分，但表面要維持清爽，底妝才能抓得牢。
水光肌底妝四大地雷區：盲目疊加水光產品變身「油膩反光板」
另一個常見誤區是「貪心」。若妝前保養很滋潤、防曬選水光款、粉底又選光澤型，層層堆疊下，皮膚無法負擔，最終呈現的不是水光，而是「厚重的油膜感」。
正確觀念：學會「光澤平衡法」。
若使用了霧面/控油防曬，後續可搭配光感明顯的粉底。
若使用了水潤型防曬，底妝則建議選擇半水光或微霧光感粉底。 透過一霧一光的搭配，才能營造出有層次、會呼吸的高級光澤。
水光肌底妝四大地雷區：錯上妝工具，毛孔細紋全現形
水光粉底通常流動性高、遮瑕力較低，如果工具沒選對，很容易顯得妝感粗糙。比如特殊痘痘肌或者毛孔粗大的人建議用橫切面大的粉底刷，能快速推開粉底。如果不太會用刷具的人可以先用手推開再拿濕粉撲拍打至服貼。
正確觀念：根據膚質與粉底特性選工具。
粉底刮刀 (神級工具)：Haemin老師最推！因為水光粉底流動性好，搭配刮刀能鋪出極致輕薄的粉體，填平毛孔效果極佳，能讓底妝像第二層皮膚般服貼。
扁舌型粉底刷：進階技巧就是搭配使用扁舌型粉底刷能保留肌膚紋理質感。
上妝手法：無論用刮刀或刷具鋪開粉底後，最後一定要用「濕粉撲」垂直拍打。透過多次輕薄疊加、拍打進肌膚，才能讓水光感維持得久，且具有遮瑕度。
水光肌底妝四大地雷區：水光棒「直接塗上臉」底妝瞬間毀滅
近年爆紅的補水高光棒，很多人習慣轉出來直接往臉上嚕，結果就是原本畫好的底妝被推開、結塊，毀於一旦。
正確觀念：
喜歡薄透妝感：將水光棒作為「妝前打底」，在粉底前先塗抹在顴骨、鼻樑等處。
喜歡無瑕妝感：在完妝後，用「手指」或「濕粉撲」沾取水光棒，再以「輕點、按壓」的方式拍在想提亮的部位。 切記用量不能多，要像一層薄膜般輕輕覆蓋，這樣才能在不破壞遮瑕度的前提下，創造出宛如肌膚底層透出來的爆水光澤。
看更多 CTWANT 文章
連皮膚科院長都推薦！韓網爆火「7大低成本濕敷法」：冰美式、PDRN人工淚液，敷出女團水光肌
練出「吃澱粉也不胖」的易瘦體質！李時安公開7大鐵律：聚餐專攻蛋白質、遠離酒局、晚上6點後禁食是關鍵
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
其他人也在看
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 41 分鐘前
2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光
許多人對「油保養」仍停留在黏膩、悶痘的刻板印象，但現今的美容油工藝早已進化，質地輕盈如水、滲透力極強。今年冬天就讓我們學會正確的「精華油」運用技巧，不只是單擦，更要懂得混搭與急救，讓肌膚在寒冬中依然散發潤澤的貴婦光芒！美容油/精華油的 5 種實用進階技巧1. 入...styletc ・ 2 小時前
黑五強檔必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時7折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著年末的黑五強檔優惠，各大平台推出的超級折扣，大推黑五必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
電波拉提勿陷能量迷思 應根據部位和膚況調整
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：黃昭瑜主任強調，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，是對自己最好的保障／大里仁愛醫院提供 電波拉提是坊間醫美目前流行的微整好醫師新聞網 ・ 3 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 18 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
羅唯仁洩密案延燒！台積電「研發六騎士」動向曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台積電近來因副總羅唯仁退休後火速跳槽英特爾，引發外界對研發人才流動與技術外洩的高度關注。隨著2奈米製程即將量產，研發團...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 4 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 18 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 1 天前