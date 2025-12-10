韓國女團i-dle薇娟下班路「吃到忘我」被拍！手中亮黃色零食竟是台灣品牌

i-dle團員薇娟在簽售會結束後，拿在手上吃的零食爆紅，被搜出是「丹尼船長」的「米米花」。（丹尼船長供圖）

韓星的一舉一動總能掀起話題，尤其是他們「吃了什麼」。這次輪到女團i-dle 的薇娟（Miyeon）。上週簽售會結束後，她在下班路被粉絲捕捉到一段超萌畫面，一手緊抓著零食狂吃，一邊跟粉絲揮手致意，吃到忘我，讓人好奇是什麼零嘴這麼涮嘴？

更有趣的是，現場還有粉絲用日文問她「好吃嗎？」薇娟毫不吝嗇，連續比了大拇指，表示非常喜歡。

粉絲問零食好吃嗎？薇娟豎起大拇指比讚。（丹尼船長供圖）

粉絲很快對她手中那包亮黃色零食展開神搜，透過袋身顏色、字體與線條比對，確認這正是台灣品牌「丹尼船長Captain Danny」的「米米花」，口味是回購率第一名的「北海道奶油玉米濃湯味」。

粉絲透過包裝顏色、字體等線索，搜出零食品牌就是台灣的「丹尼船長」。（丹尼船長供圖）

這款米米花以台灣米製作、非油炸，口感輕脆不卡牙，奶油玉米濃湯味很香，被網友形容「超像喝了一口濃湯」。

北海道奶油玉米濃湯味的「米米花」，就像用吃的玉米濃湯。（丹尼船長供圖）

薇娟的可愛爆擊也引發粉絲討論，笑稱：「員瑛帶起喝手搖，薇娟帶起吃米米花！」這場小小的零食互動，最大受益者就是丹尼船長。

