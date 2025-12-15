韓國女團STAYC來了！台南好young跨年卡司一次看 台港日韓歌手迎2026

記者林昱孜／台南報導

黃偉哲公布「2026台南好young」跨年晚會完整卡司，韓團STAYC首次來台跨年獻給台南。（圖／南市府提供）

迎接2026倒數計時終極卡司公布！台南耶誕跨年演唱會卡司今（15）日全數揭曉，由市長黃偉哲公布「2026台南好young」跨年晚會登台藝人名單，包括首度來台跨年韓國女團 STAYC，以及金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，將一起陪大家跨年，超強陣容橫跨台灣、韓國、日本及香港，星光熠熠。

被韓媒譽為「全能型偶像」韓國女團 STAYC，首度來台跨年即選擇台南登台，即將成為跨年焦點萬眾期待，此外，台南市政府還邀請到搖滾天團八三夭、人氣樂團理想混蛋、金曲百變歌姬9m88、金曲樂團麋先生、金鐘獎主持人炎亞綸，以及奪下金曲獎最佳台語女歌手的李竺芯。

金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，將一起陪大家跨年。（圖／南市府提供）

海外藝人除STAYC外，還有韓國新人男團ALL（H）OURS、日本全能天后鈴木愛理及香港新生代男星魏浚笙等，也將擔任跨年表演嘉賓。黃偉哲表示，市府在有限經費下，邀集多元世代與國內外高人氣藝人，打造高水準演出，期盼提供市民與遊客最精彩的跨年饗宴，並邀請全國民眾來台南迎接新年、深度旅遊。

公布「2026台南好young」跨年晚會記者會現場，李竺芯也分享首次跨年舞台獻給家鄉台南的喜悅，並首度曝光重新編曲的新作《巷仔內的台南》，以音樂傳遞台南獨特的城市魅力。

★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：

※12/20（六）18：00﹣22：00搖滾耶誕演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場

☆鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。

☆主持人：籃籃、李多慧。

※12/27（六）17：30﹣21：30南瀛草地音樂會

☆地點：新營南瀛綠都心公園

☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。

☆主持人：Dennis丹尼斯。

※12/31（三）18：00﹣24：30台南好Young跨年演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場。

☆STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉。

☆主持人：吳建恆、徐凱希。

